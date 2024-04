Flavio Insinna sposato: spunta la verità sul matrimonio | Le cose stanno davvero così

Flavio Insinna è realmente sposato e ha figli? Ecco che cosa ha rivelato lo stesso conduttore in merito, lasciando trapelare qualche informazione in più in merito alla sua blindatissima vita privata.

E’ il noto conduttore e attore di 58 anni, stiamo parlando di Flavio Insinna, personaggio eclettico che riesce ad ottenere successo in ogni ruolo che gli viene proposto. L’abbiamo visto alla conduzione di diversi programmi della Rai, tra gli ultimi sicuramente spiccano titoloni quali l’Eredità e Il cantante mascherato e ancora in film, fiction, spettacoli teatrali e così via. Insomma la capacità di Flavio di stare davanti alle telecamere è cosa nota, motivo per cui negli anni ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti alla carriera.

Se della vita lavorativa sappiamo molte cose, non possiamo dire lo stesso della sua vita privata, la quale la custodisce con riservatezza e gelosia, dividendo così la sua vita in compartimenti stagni. Per questo in molti si sono chiesti se Insinna sia sposato e abbia o meno figli. Ecco che cosa ha risposto lui stesso.

Flavio Insinna è sposato e ha figli?

Spostandoci nuovamente alla sua vita lavorativa per un attimo, sappiamo tutti quale sia stato l’epilogo in merito alla conduzione del suo programma storico, L’Eredità che lo ha visto spodestare dopo tanti anni. A prescindere da tutte le cose che sono state dette, politiche e non, sappiamo che Flavio Insinna qualche mese fa ha portato in scena a teatro, lo spettacolo, Gente di facili costumi, come omaggio a Nino Manfredi.

Inoltre ci sono due insistenti rumors che stanno echeggiando in rete in questo momento, a rilasciare queste anticipazioni ci hanno pensato da larchitetto.it, nel cui articolo è possibile leggere che il conduttore sia fermo ad un bivio, avendo due vie tra le quali scegliere. La prima è quella di entrare nel cast del nuovo programma di Milly Carlucci in Rai, la seconda è quella di spostarsi anche lui sul Canale 9 e condurre un nuovo quiz show tutto suo nell’orario del preserale, stando a quanto si vocifera potrebbe essere un nuovo Milionario di Mediaset. Per il momento non sappiamo se questi siano solo pettegolezzi o meno, in quanto nessuno ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, tanto meno Insinna.

Flavio e il suo grande amore

Tornando alla sua vita privata invece, sappiamo che da diversi anni Flavio Insinna è legato sentimentalmente a Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi, la quale oltre ad aver vinto 36.000 euro è riuscita a conquistare anche il cuore del bel conduttore, facendo l’en plein sul set della Rai.

Ad oggi Flavio pare non essere né sposato né avere figli; in merito a questo ultimo punto aveva dichiarato in una passata intervista: “È stata una decisione istintiva, quasi animalesca: avendo avuto una famiglia fantastica non volevo costruirne una ‘monca’ con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”. In merito alla sua compagna invece un romantico conduttore aveva rivelato: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire…Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne…E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…”.

Che dire, non serve una fede, per capire quanto Flavio e Adriana siano super innamorati, voi che dite?