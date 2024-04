Federica Moro, ti ricordi di lei? Eccola com’è oggi: irriconoscibile

In quanti di voi si ricordano della bella Federica Moro, l’attrice che ha fatto tanto sognare negli anni ’80? Ecco com’è oggi e soprattutto che cosa fa, è irriconoscibile, farete fatica a riconoscerla.

Federica Moro è sempre stata bellissima, motivo per cui non poteva non vincere l’edizione di Miss Italia nel 1982, con quegli occhi chiari che hanno sempre bucato lo schermo. Ma l’ex modella l’ha dimostrato in più di un’occasione di essere molto di più, motivo per cui negli anni ha dimostrato anche di essere una brava attrice.

Dopo un boom iniziale, piano piano, le sue apparizioni televisive si sono diradate sempre di più, portando i suoi fan nello sconforto. Ecco che fine ha fatto la Moro e soprattutto com’è diventata oggi. La sua nuova vita è completamente diversa da quello che potreste immaginare.

Ecco com’è diventata oggi Federica Moro

Ogni decennio c’è un’attrice o comunque una presenza nel mondo dello spettacolo che lascia incantato il pubblico da casa. In quegli anni i social non c’erano ancora ma se ci fossero stati, Federica Moro avrebbe avuto una schiera di follower da fare invidia alle influencer dei giorni nostri. Eppure, l’attrice si è aggiornata presto e restando aggiornata con i tempi, oggi è infatti molto attiva sui suoi account.

La Moro è stata una presenza determinante a partire dagli anni ’80, in quanto dopo Miss Italia, l’abbiamo vista in film quali Segni particolari: bellissimo, College, Yuppies – I giovani di successo e altri ancora. Inoltre ha condotto anche dei programmi in televisione, come per esempio Miss Universo, La Canzone del Cuore e così via. Piano piano le sue apparizioni televisive si sono sempre più ridotte e la bella Federica, sposata da vent’anni con Matteo Del Carratore, si è ritirata a vita familiare.

In merito a suo marito, la Moro aveva dichiarato a Silvia Toffanin a Verissimo: “L’anno prossimo saranno 20 anni, sono volati. Non ho la percezione che sia passato così tanto tempo. Come tutte le coppie litighiamo, abbiamo avuto momenti più difficili, ma senza mai mettere in discussione il nostro amore…”. Qual è quindi l’attività lavorativa di oggi dell’ex modella?

Un cambio di settore

Federica Moro, oggi di anni ne ha 59 ed è praticamente identica al passato, semplicemente ha qualche segno del tempo che avanza in più sul viso, ma rimane come sempre una bellissima donna che potrebbe tranquillamente vincere una nuova edizione di Miss Italia. Per tutta una serie di fattori come aveva dichiarato, ha deciso di diradare all’osso le sue apparizioni televisive: “È un insieme di cose probabilmente…La luce dei riflettori si è un pochino affievolita…Forse un po’ perché certe proposte non mi piacevano più…”.

Ogni tanto torna ospite in qualche programma, ma oggi, Federica Moro, trasferitasi in Svizzera con il marito, gestisce una sua galleria d’arte, che le dà molte soddisfazioni, per non parlare della sua presenza fissa sui social. Vi abbiamo postato una foto dell’attrice oggi, allora notate molta differenza dal passato?