Marco Columbro in coma: è successo tutto all’improvviso | Il racconto di un dramma durissimo

Marco Columbro ha raccontato di quel periodo terribile nel quale è stato addirittura in coma. I fan sono stati in apprensione per molto, in quanto nessuno aveva la certezza che il conduttore si sarebbe ripreso.

E’ uno di quei conduttori di spicco che resteranno per sempre nella storia della televisione italiana, stiamo parlando di Marco Columbro, la cui fama è paragonabile a quella di alcuni suoi colleghi del momento, come per esempio Paolo Bonolis e Gerry Scotti, per citarne alcuni.

La sua carriera era all’apice del successo quando quel devastante e improvviso “incidente”, gli ha fatto rivalutare tutta la sua vita. In una passata intervista, il grande personaggio televisivo ha raccontato di quando è stato in coma. Sono stati momenti devastanti, ecco che cosa ha raccontato.

Marco Columbro e il coma

Marco Columbro ha iniziato negli anni ’70 a muovere i primi passi in televisione e da quel momento è stato un portento. Non solo nella conduzione, ma anche nella recitazione, in televisione e a teatro, insomma, con lui il divertimento era assicurato. Per non parlare di quella collaborazione perfetta avvenuta tra di lui e Lorella Cuccarini, con la quale ha dimostrato di avere fin da subito un intenso feeling professionale, che li ha fatti diventare nel giro di poco, una delle coppie lavorative più amate e più affiatate di sempre.

Poi c’è stato quel problema di salute di cui vi parleremo a breve e in seguito, Marco si è dovuto reinventare, avviando un progetto imprenditoriale a livello turistico insieme alla sua compagna con la quale gestisce un albergo a Siena. Inoltre, come si legge su Wikipedia ha iniziato ad avere interesse per la filosofia e le tematiche spirituali, nonché da poco, è tornato in televisione per il programma Sky, Leader di Business24.

L’aneurisma e il coma

All’apice della sua carriera, Marco Columbro ha subito purtroppo una brusca frenata, in quanto un terribile e improvviso aneurisma l’ha colpito, cambiandogli la vita, forse per sempre. Fortunatamente adesso, il buon conduttore sta benone, ma negli anni duemila, le cose per lui precipitarono. Rimase per diverso tempo anche in coma, non sapevano se si sarebbe risvegliato.

In quel frangente lo stesso Columbro in una passata intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, aveva dichiarato: “Ho ricordi molto vaghi. Ricordavo di aver parlato con il Dalai Lama. Lui venne davvero a trovarmi, ma io ero in coma. L’ho visto con gli occhi dell’anima…” e ancora: “Ogni giorno ringrazio per essere ancora su questo pianeta. Quello che mi è successo mi ha fatto capire che la vita è veramente attaccata a un filo…”. La testimonianza di Marco dovrebbe farci sicuramente riflettere tutti quanti, voi che dite?