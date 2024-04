Mara Venier, un dietro le quinte inimmaginabile: cos’è successo con Gianna Nannini

E’ stato un dietro le quinte portentoso quello tra Mara Venier e la cantante rock, Gianna Nannini. Ecco che cos’è successo tra i due grandi nomi del mondo dello spettacolo. Non credereste mai a cosa si sono dette.

Mara Venier e Gianna Nannini lavorano in settori diversi certo, ma entrambe sono accomunate non solo dalla notorietà che il loro lavoro le ha portato nel corso degli anni, ma anche dalla professionalità con cui svolgono il loro mestiere.

Conduttrice una, cantante l’altra, Mara e Gianna riescono sempre a far sognare i loro fan, appena appaiono in televisione. In questo caso poi erano anche insieme, insomma, il successo era garantito. Ecco che cos’è successo dietro le quinte tra queste due grandi professioniste, resterete senza parole.

Il dietro le quinte tra Mara Venier e Gianna Nannini

Mara Venier ha ospitato Gianna Nannini come prima ospite al suo show pomeridiano, Domenica In e nella giornata di Pasqua abbiamo assistito ad un primo momento di esitazione da parte della principessa del rock, la quale ha dichiarato senza mezze misure: “L’intervista mi interessa poco”. Così, una Mara che come sempre sa il fatto suo nel suo lavoro e sa come destreggiarsi in queste situazioni imbarazzanti che possono capitare in diretta, le ha risposto: “E che vogliamo fare?”, scatenando le risate del pubblico e della stessa Nannini, la quale visibilmente più rilassata, ha iniziato a parlare a ruota libera su diverse tematiche.

“Nella mia carriera non ho mai pensato al successo. Quando fai delle canzoni e non pensi al risultato che potrebbero ottenere, arrivano tutte le cose più belle, sempre se si lavora con passione”, ha poi proseguito la cantante, la quale ha poi continuato a parlare tranquillamente, rispondendo alle domande della conduttrice, passando da una tematica all’altra.

Un abbraccio sincero

Prima di questa tanto attesa intervista, Mara Venier e Gianna Nannini sono state pizzicate dietro le quinte, mentre al bar, forse interno di Viale Mazzini, oltre a concedersi un caffè ristoratore, si scambiavano un abbraccio sincero di amicizia e hanno comunicato a tutti “di amarsi” in segno di stima reciproca e molto affetto, oltre a trasmettere gli auguri di Buona Pasqua. Le due donne si conoscono da molto, quindi è normale che facciano festa quando si vedono.

Ad ogni modo, se vi siete persi l’intervista a Domenica In, vi conviene andare a reperirla su RaiPlay, in quanto le rivelazioni di Gianna sono state molto interessanti e come sempre la strepitosa Mara ha tenuto alto l’interesse del pubblico.