Luca Laurenti malato: la sua voce ridotta così da anni | Ha sofferto moltissimo

Per molti, Luca Laurenti è malato, per via di quei problemi alla voce che ha sempre raccontato senza nascondersi. Eppure nulla e come sembra, il popolo del web si è sempre sbagliato su di lui. Ecco che cos’ha rivelato.

Luca Laurenti non ha bisogno di presentazioni, in quanto è un grande personaggio dello spettacolo, nonchè conduttore e cantante. Da sempre spalla di Paolo Bonolis, è difficile per il pubblico pensare a Luca senza Paolo e viceversa, per questo, qualora la decisione di Bonolis sul suo ritiro momentaneo dalle scene fosse confermato, non si sa cosa deciderà di fare Laurenti.

Ad ogni modo, di Luca è impossibile non rimanere stupiti per la sua voce, la quale improvvisamente si trasforma da quando parla a quando canta. Il cantante infatti, ha una voce meravigliosa, capace di fare emozionare tutti con la sua intonazione perfetta. Ed è proprio in merito a questo cambiamento di timbro che per molti Laurenti è malato. Ma la verità è molto diversa, a rivelarlo lui stesso.

Luca Laurenti è malato?

Luca Laurenti è amato da tutti i suoi follower, in quanto è un intrattenitore nato. Fin dagli esordi, ha colpito immediatamente Paolo Bonolis, il quale l’ha voluto subito a fianco a lui al lavoro, senza immaginare come quel giovane cantante sarebbe diventato nel giro di poco la sua spalla e il suo migliore amico. I due sono uno spasso insieme è come vedere Stanlio e Olio per rendere l’idea.

Oltre al lavoro, per Luca è molto importante la sua vita privata, che custodisce gelosamente. Sposato con Raffaella Ferrari nel 1994, il cantante è padre di tre figli, la sua primogenita avuta da una precedente relazione. In merito al rapporto con sua moglie, sappiamo che Laurenti è molto innamorato e tra l’altro a farli incontrare è stato proprio Paolo, il quale nella sua veste di Cupido, ci aveva proprio visto lungo.

Il suo tratto inconfondibile

Luca Laurenti, com’era immaginabile pensare, purtroppo, fin da bambino è stato spesso preso in giro per il suo delizioso timbro di voce, motivo per cui il cantante ha sofferto molto di questo, nel corso degli anni. Molti utenti sul web hanno scritto che Laurenti fosse malato oppure che facesse solo finta, in realtà le cose sono molto diverse da quello che gli hater possono pensare.

La spalla di Bonolis, non ha nessuna malattia, semplicemente è una sua caratteristica congenita, motivo per cui non c’è nulla da curare. Ecco che cosa aveva dichiarato in una precedente intervista: “È una caratteristica che mi porto appresso da una vita, nonostante oggi abbia superato i complessi che avevo quand’ero piccolo. Anzi ho fatto di più, sono riuscito a trasformare in pregio un difetto”.

A prescindere da tutto quello che gli hanno detto in passato, Luca ha dimostrato ampiamente, quanto la sua voce sia perfetta per quello che fa, quando parla è un intrattenitore nato, amato soprattutto dai più piccini e quando canta invece, lascia tutti quanti senza parole, per il suo straordinario talento.