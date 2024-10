Tomaso Trussardi a cuore aperto: “Ho una storia triste” | La vita lo ha colpito duramente

Tomaso Trussardi ha raccontato la sua storia che ha fatto commuovere i suoi fan, in quanto la vita non è stata gentile con il rampollo della nota maison. Ecco cosa ha rivelato a cuore aperto.

Lo conosciamo per svariati motivi Tomaso Trussardi, in quanto il suo nome ha sicuramente un certo peso. Sicuramente il suo cognome è il primo motivo per cui i fan parlano di lui, in quanto è il rampollo dell’omonima azienda di famiglia di moda.

Inoltre la sua passione per le auto e il suo piccolo Levriero, Odino sono altri motivi per cui i fan lo seguono fin da sempre e infine per il lato gossip che l’ha fatto finire sulle prime pagine delle copertine patinate della cronaca rosa. Stiamo parlando ovviamente del suo matrimonio con Michelle Hunziker e del fatto che sia diventato in seguito papà di due figlie proprio insieme alla sua ex moglie.

Oltre a tutto questo, sicuramente la sua storia di famiglia raggiunge un grado di tristezza tale, da far commuovere tutti. Tomaso è sempre stato molto riservato, per questo motivo stupisce che abbia deciso di rilasciare la sua storia a cuore aperto. Ecco in che modo la vita l’ha colpito duramente.

Tomaso Trussardi e il suo rapporto con Michelle Hunziker

Oltre al motivo di cui vi parleremo a breve, c’è anche un altro motivo per cui Tomaso Trussardi ha passato un periodo non facile della sua vita, stiamo parlando di quando ha divorziato da Michelle Hunziker. I due erano molto affiatati insieme, una di quelle coppie invidiabili, tant’è che quando diventarono genitori di Sole e Celeste, i fan speravano che i due sarebbero rimasti insieme per sempre.

Come spesso accade però, semplicemente l’amore finisce e si arriva quindi a divorziare. Come abbiamo visto però negli scatti rilasciati dal settimanale Oggi, Tomaso e Michelle fanno parte di quel gruppo di “coppie scoppiate” intelligenti, che mettono da parte il fatto di non amarsi più e invece che farsi la guerra, vivono in maniera civile per i loro figli. Per questo non stupisce il fatto che le bimbe siano serene, prima con la mamma al centro commerciale e poi con il papà al bar per la merenda, come visto da quegli scatti di vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram)

La storia di Trussardi

Tomaso Trussardi da una parte avrebbe molti motivi per sorridere, in quanto il suo vasto patrimonio di famiglia dovrebbe farlo dormire su 7 cuscini anche in vecchiaia, mentre dall’altra, la vita con lui non è stata particolarmente amichevole.

Come ha rivelato a Vanity Fair: “Ho una storia triste perché ho perso il padre quando avevo 15 anni e il fratello quando ne avevo 18…”, ha rivelato il rampollo della famosa griffe Trussardi, il quale ha sempre lavorato duramente per raggiungere il livello di adesso. Non ha mai sfruttato il suo nome ma c’è arrivato per gradi alla posizione di prestigio di oggi, nonostante al suo fianco non ci fossero i due pilastri della famiglia a vegliare su di lui.