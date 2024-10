Mara Venier, campionessa di ascolti in tv: il suo titolo di studio però lascia di stucco

Mara Venier è una delle regine della Rai, per quanto riguarda l’intrattenimento. Ma vi siete mai chiesti quale possa essere il suo titolo di studio?

Non ha bisogno di presentazioni Mara Venier, in quanto è una delle conduttrici e attrici più brave di sempre, tant’è che non sarà mai dimenticata dai suoi fan né ora né mai. La nuova generazione l’associa a Domenica In, ma in realtà nella biografia della presentatrice c’è molto di più.

L’abbiamo vista anche recitare, oltre che condurre, tant’è che il grande Feranz Ozpetek, l’ha voluta intensamente nel suo ultimo film. Questo per far capire a tutti quanto zia Mara sia un portento davanti alle telecamere.

Visto il suo successo, sono in molti che si chiedono quale possa essere il suo titolo di studio. Siamo sicuri che non lo avreste mai detto, per questo ve lo sveleremo a breve.

Gli anni di Mara Venier

Oltre a restare senza parole per il titolo di studio di Mara Venier, resterete “di sasso” anche per un altro dettaglio. Stiamo parlando della sua età, in quanto zia Mara ha da poco spento 74 candeline, numero sicuramente che in pochi avrebbero mai legato alla nota conduttrice. Com’era palese intuire, la Venier ha festeggiato a Domenica In, com’è possibile vedere dagli scatti social rilasciati.

È stata una festa all’insegna della famiglia e dell’amicizia e ovviamente non sono mancati i momenti di commozione. Come per esempio la dedica di suo marito Nicola Carraro, di sua figlia Elisabetta Ferracini e dei suoi nipoti. Tra uno scatto e l’altro pubblicato tra l’altro, non sono tardati ad arrivare gli auguri dei suoi colleghi e degli amici

Mara e il suo titolo di studio

Mara Venier, nonostante i suoi 74 anni è più carica che mai, in quanto attualmente oltre a condurre Domenica In si sta “scaldando” per condurre a novembre un nuovo dating Rai, cioè Le stagioni dell’amore, considerato da molti come l’alter ego di Uomini e Donne.

Come avrete notato la grinta non le manca, anche se suo marito avrebbe tanto sperato che quest’anno avrebbero fatto “i pensionati” insieme. A ogni modo nell’attesa di vedere zia Mara godersi la vita familiare, volevamo svelarvi il titolo di studio della donna. Non c’è traccia di laurea o master nel percorso scolastico di Mara, sappiamo solo che si è diplomata dalle suore Canossiane di Mestre. Della serie, l’abito non fa il monaco, avete capito quanto non sempre avere un titolo prestigioso determina la persona che si è e che si può diventare?