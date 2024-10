Ricordi Nicola Vivarelli? Per tutti era Sirius e corteggiava Gemma Galgani: che fine ha fatto oggi

In quanti di voi si ricordano di Nicola Vivarelli, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani? Per tutti era Sirius, ecco che fine ha fatto il giovane che ha fatto alzare la temperatura a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è iniziato ormai da diverse settimane con una nuova edizione e come sempre riesce a tenere incollati allo schermo moltissimi telespettatori, i quali sono incuriositi sull’epilogo finale delle varie coppie che potrebbero fermarsi in trasmissione.

Naturalmente i personaggi indiscussi che tengono ben salda l’attenzione degli spettatori sono sempre Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti tra i tanti. Ci sono anche quei partecipanti che sono seduti su quella seggiola da anni che ancora cercano l’amore.

Tra questi sicuramente è impossibile non nominare Gemma Galgani, la cui speranza nel trovare l’anima gemella non si è ancora affievolita. Tra i suoi vari corteggiatori visti in questi anni, in quanti di voi si ricordano di Nicola Vivarelli? Ecco che fine ha fatto oggi Sirius.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Prima di parlare dell’ex corteggiatore di Gemma Galgani, parliamo un attimo di quello attuale, il quale ha incuriosito molto, dopo essersi seduto sulla sedia di cavaliere a Uomini e Donne. Il Trono Over, così come quello Classico incuriosiscono sempre molto i fan, in quanto l’amore non ha età e il dating di Maria De Filippi, lo dimostra, puntata dopo puntata.

Si chiama Salvatore, è di Siena e ha 59 anni, il nuovo cavaliere che pare essersi invaghito della bella dama piemontese. Ovviamente non soltanto la Galgani ci va con i piedi di piombo ma anche gli opinionisti e la stessa Maria, in quanto sappiamo tutti quanto sia stata sfortunata Gemma in questo frangente.

Nicola Vivarelli che fine ha fatto

Tornando all’apertura del nostro articolo, in quanti di voi si ricordano del bel Nicola Vivarelli, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, conosciuto con il nickname di Sirius? Dopo essere stato per un po’ di tempo al dating di Maria De Filippi, nonostante la frequentazione con la dama piemontese andava molto bene, a prescindere dal loro divario di età, il corteggiatore decise di lasciare per impegni lavorativi.

In base a quanto si può vedere dal suo profilo social, come leggiamo su abruzzo.cityrumors.it, pare che Vivarelli ha lasciato per un po’ il suo lavoro di ufficiale di marina, concentrandosi sulla sua carriera di modello e attore anche se adesso pare integrarle nuovamente con il suo vecchio lavoro. A ogni modo, nonostante siano passati diversi anni, il bel Sirius è sempre bellissimo e chissà che in futuro non lo rivedremo da Queen Mary?