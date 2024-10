Clemente Russo: sua moglie è un’ex atleta famosissima | Chi è e da quanto tempo sono sposati

In quanti di voi conoscono la moglie di Clemente Russo? È un’ex atleta molto famosa, con un cognome molto conosciuto. Conosciamola insieme, ecco chi è e da quanto tempo sono sposati i due sportivi.

Clemente Russo è un nome che conosciamo da diverso tempo, prima per i suoi incontri di boxe e poi per le sue apparizioni in televisione e sui social. L’ex pugile professionista dopo aver lasciato il ring si è dedicato anima e corpo alla sua famiglia e ai suoi hobby.

Infatti come ha rivelato, dopo aver appeso i guantoni al muro, ha ripreso sella e briglie ed è tornato a cavalcare, in quanto il suo amore per i cavalli aveva dovuto metterlo in stand-by visti gli incontri.

Di Clemente sappiamo praticamente tutto a livello lavorativo, ma in quanti di voi sanno chi è sua moglie? Era un’ex atleta molto famosa, conosciamola meglio. Ecco chi è e da quanto tempo sono sposati.

Clemente Russo e le dichiarazioni a Verissimo

In questi giorni il nome di Clemente Russo sta balzando da una rivista all’altra, dopo la sua recente intervista rilasciata a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. L’ex pugile si è raccontato a cuore aperto, parlando di un po’ di tutto, dal fatto che lo sport l’ha salvato dalla strada, all’affetto che prova per i suoi genitori, fino all’amore incondizionato che riversa verso sua moglie e le sue tre figlie.

A tal proposito, le tre ragazzine, insieme alla mamma hanno raggiunto Russo in studio e qui hanno letto una commovente lettera verso il loro “papà-eroe” che ha fatto commuovere i presenti: “Papà, sei la luce della nostra famiglia…”, gli hanno ricordato i suoi tre gioielli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clemente Russo (@clementerussoofficial)

Clemente e sua moglie

Come dicevamo, Clemente Russo lo conosciamo molto bene anche per le sue apparizioni ai reality, ma in quanti di voi conoscono sua moglie? Laura Maddaloni è stata un’ex campionessa di Judo molto famosa, ha 44 anni e con il “suo” Clemente è sposata dal 2008. Si sono incontrati al Villaggio Olimpico in Spagna, lei partecipava alla Nazionale di Judo e lui a quella di Boxe e da quel momento fu amore a prima vista.

Laura definisce il suo amore con Clemente come: “Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro…”. Lo sport li ha uniti e scorre forte nel DNA della Maddaloni, in quanto nella sua famiglia sono tutti sportivi, fratello incluso. Avete capito di chi è sorella? Eh sì proprio di lui, di Marco Maddaloni ex gieffino del Grande Fratello. A ogni modo la moglie di Russo ama lo sport ma prima di tutto le sue tre figlie, per le quali stravede come ha raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, parlando di quei momenti terribili vissuti con il parto prematuro delle gemelle. Ma fortunatamente è finito tutto bene e oggi la famigliola felice si gode la vita al 100%. Sono proprio carini insieme, non credete?