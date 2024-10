Massimo Ranieri: il ‘figlio’ segreto riconosciuto dal giorno alla notte | Chi è e cosa fa nella vita

Veramente Massimo Ranieri ha un figlio segreto che ha riconosciuto all’improvviso? Ecco che cosa pensano i fan di questa storia, scopriamo di chi stanno parlando.

Massimo Ranieri ha una carriera talmente tanto lunga che la sua fama lo precede ovunque non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale. È uno dei cantanti che ha venduto più di tutti nel mondo e la sua voce e i suoi brani resteranno per sempre nella storia della canzone italiana.

Ha fatto di tutto Massimo, in quanto canta, recita e conduce, insomma un artista a 360° che ancora oggi riesce a riempire gli stadi con la sua presenza. I fan lo idolatrano e sono sempre molto curiosi della sua vita non solo lavorativa, ma anche privata.

Per questo il rumors che gira da un po’ di tempo su quello che pare essere il “figlio segreto” sta facendo discutere l’opinione pubblica. Scopriamo chi è e che cosa fa nella sua vita, anche perché lo conoscete tutti.

La figlia di Massimo Ranieri

Prima di parlare di quello che è stato considerato come “figlio segreto” di Massimo Ranieri, volevamo parlarvi di quella che per il momento conosciamo come unica figlia del noto cantante. In quant di voi conoscono la sua storia? La donna si chiama Cristiana Calone è nata nel 1970 da papà Massimo e mamma Franca Sebastiani, morta purtroppo nel 2015 per un tumore.

Ranieri ha riconosciuto sua figlia soltanto alla fine degli anni 90 in tribunale e poi nel 2007 in televisione, quando ha presentato a tutta Italia la giovane cantante che lo ha reso nonno. Nonostante si siano ritrovati tardi, il rapporto tra padre e figlia è molto forte e come rivela Cristiana: “Oggi mi sono riconosciuta come artista, non ho bisogno di usare il nome di mio padre, perché Massimo Ranieri è solo lui, io sono un’altra persona. Adesso il suo cognome ce l’ho nel cuore, non mi serve sul palco”. Ma oltre Cristiana Calone, di quale altro figlio si sta quindi parlando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Ranieri (@ranieri_official)

Il “figlio” del noto cantante

I fan hanno sempre saputo che Massimo Ranieri aveva una sola figlia, cioè Cristiana Calone, anch’essa cantante come suo padre, ma allora chi è questo fantomatico “figlio segreto”, di cui si parla tanto sui social? Ebbene, non si parla di un figlio biologico, quanto di uno a livello professionale.

Parliamo di Tiziano Ferro, con il quale Massimo è molto in sintonia. Il cantante napoletano ha creduto subito in Tiziano e lui non potrebbe esserne più che felice, visto che per Ferro, Ranieri è come se fosse Obi-Wan Kenobi per Luke Skywalker. Molti sui social hanno iniziato a sostenere che i due cantanti si somigliassero, ipotizzando che fossero realmente papà e figlio, in realtà quello che li lega è soltanto un rapporto di stima e affetto reciproco, nulla di più.