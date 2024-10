Carmen Russo: spunta il vero motivo della crisi di Enzo Paolo | Quando e perché uscirà dalla casa

I fan hanno capito tutto, ecco perché tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ci sarebbe attualmente aria di crisi. Ipotizzano già quando il coreografo potrebbe uscire dalla Casa, ma sarà veramente così?

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una delle coppie più longeve e più belle di sempre, la sintonia che li lega è indissolubile non solo nel ballo ma anche in amore, in quanto i due si capiscono con un solo sguardo.

Li abbiamo visti proprio di recente insieme al Grande Fratello e a prescindere dalle diatribe in corso, è stato bello vedere come i due siano in perfetta sintonia, anche se pare che attualmente stiano vivendo un periodo di crisi che ha portato l’uomo a dubitare di tutto quanto.

I fan sui social però hanno riportato le loro perplessità in merito a questa storia, rivelando quello che a detta loro sarebbe il motivo di questa crisi, indicando anche il periodo entro quando Enzo Paolo potrebbe abbandonare la Casa. Sarà veramente così?

La gaffe di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi, attualmente residente nella Casa del Grande Fratello, sta vivendo periodi di alti e bassi e nonostante tutto, quando ha saluto Carmen Russo, la cui presenza gli ha cambiato il tono dell’umore sicuramente, ha rivelato di aver trovato una sorta di famiglia dentro al reality. In questo modo anche la moglie pare essere uscita più serenamente, ricordando al marito di volerlo vedere il più tardi possibile, un modo sottile per intimargli a non mollare.

In tutto questo frangente che sicuramente non è facile per il coreografo, i fan non hanno potuto non notare quella gaffe che ha fatto sorridere molti. Enzo Paolo, mentre era sdraiato in giardino, continuava a chiamare Jessica, la quale continuava a cercare di attirare la sua attenzione, scoprendo poi in seguito che in realtà il ballerino voleva chiamare Pamela. Una dimenticanza che ha fatto sorridere perfino il ballerino il quale scusandosi con la Morlacchi ha poi confessato: “Ah già, è vero! Scusami amore”.

Crisi affettiva o lavorativa

Gaffe a parte, il grande pubblico è molto curioso di sapere cosa deciderà Enzo Paolo Turchi in merito alla sua permanenza al Grande Fratello. Uscirà prima o attenderà il normale decorso del reality, giocandosela fino alla fine, nomination permettendo?

In merito a questo, c’è chi ipotizza, come possiamo leggere da FanPage, che la crisi tra il ballerino e sua moglie sia una sorta di copertura per garantire la sua uscita prima del 2 novembre, data in cui, Enzo Paolo e Carmen Russo debutteranno a teatro con la nuova stagione del loro spettacolo, Flashdance. Non si sa quale sia la verità a questo punto ma a prescindere da tutto, ci auguriamo che realmente tra i due coniugi le cose possano andare meglio. Un altro divorzio tra coppie famose quest’anno non possiamo proprio sopportarlo, non credete?