Tina Cipollari magra:quanti chili ha perso e quale dieta sta facendo oggi

Scopriamo insieme quanti chili ha perso e quale dieta ha seguito Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne. I fan vogliono fare quello che ha fatto lei.

Tina Cipollari è la nota opinionista di Uomini e Donne, la cui presenza in studio è talmente longeva che quasi si fa fatica a ricordare la prima volta che la donna è apparsa al dating di Maria De Filippi.

Lei infatti all’inizio era approdata proprio in veste di corteggiatrice, diventando poi tronista e infine opinionista. Una metamorfosi completa che fanno di Tina un’esperta del programma, anche se spesso criticata per i suoi modi.

I fan però oltre a discutere delle sue sfuriate verso i tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri, hanno anche notato il suo calo di peso sorprendente, chiedendosi speso come avesse fatto. Ecco svelata quindi la dieta che ha seguito Tina.

La diatriba social su Tina Cipollari

Tina Cipollari lo sappiamo, agita molto l’atmosfera di Uomini e Donne e spesso divide l’opinione pubblica. C’è chi la ama per la sua schiettezza e chi invece la critica per i suoi modi, talvolta frenati anche dalla stessa Maria De Filippi. In merito ai suoi metodi, c’è chi l’accusa di essere stata lei a spingere Gemma Galgani a dare uno schiaffo a Valerio.

Questo gesto sta facendo ancora discutere la rete, in quanti non tutti hanno apprezzato questo epilogo. Un utente su X ha infatti accusato la Cipollari con queste parole: “Si è vista Tina dire a Gemma di darglielo prima di mandarlo via, subito dopo lei l’ha chiamato chiedendogli di andare a salutarla…”. C’è chi dopo aver rivisto il video sostiene questo e altri invece suggeriscono come la Galgani avrebbe comunque potuto dire di no. Il dibattito è ancora in corso in merito a questo frangente.

La dieta di Tina

Schiaffo o non schiaffo, colpa o non colpa, i fan di Tina Cipollari, oltre a discutere di questo episodio, hanno notato subito il cambiamento che ha sfoggiato la nota opinionista. Tina infatti ha perso quasi 20 chili grazie all’aiuto dell’esperta di Bioterapia Nutrizionale, la Dottoressa Emanuela Casaldi.

La dottessa ha preso a cuore la Cipollari, aiutandola a mangiare in maniera corretta, inserendo tre pasti principali e due spuntini nella giornata. La colazione è composta da una fetta di pane tostata e marmellata light, a metà mattina frutta fresca o yogurt e al pranzo, carne o pesce e verdura abbondante. A merenda frutta o qualche oliva e a cena proteine o pasta al farro e verdure. Inoltre beve molta acqua e ha bandito dolci e carboidrati. Voi cosa ne pensate di questa dieta?