Cesara Buonamici: cos’è successo al suo occhio e come vive la conduttrice con questo problema

Cesara Buonamici ha rivelato cosa le è successo all’occhio e come convive con questo problema durante il suo lavoro. Ecco che cosa ha rivelato la nota giornalista.

È dagli anni 70 che Cesara Buonamici allieta le giornate del suo amato pubblico che è cresciuto sempre di più, giorno dopo giorno. La sua eleganza e precisione nel condurre il TG5 poi l’hanno resa immortale nel mondo dell’informazione.

Pier Silvio Berlusconi crede tanto in lei che dopo decenni le ha proposto di dare una svolta al suo lavoro, diventando anche opinionista al Grande Fratello, insieme ad Alfonso Signorini. Al suo secondo anno consecutivo, ha dimostrato a tutti di poter essere brillante in ogni mansione da lei svolta.

In molti però si sono chiesti che cosa le fosse successo all’occhio, motivo per cui la nota conduttrice ha deciso di rispondere a questa domanda, svelando anche com’è cambiata la sua vita in questo frangente.

Il dolore di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici come dicevamo, ha dimostrato di essere una fuoriclasse anche nella sua veste di opinionista del Grande Fratello, dove la sua figura sempre elegante e composta ha portato una boccata d’aria fresca al programma. Insieme ad Alfonso Signorini formano proprio una bella squadra. Nonostante la conduttrice stia vivendo un periodo florido, dopo aver ricevuto anche la nomina di direttore ad personam del Tg5, qualche mese fa ha dovuto dire addio a una delle persone più importanti della sua vita.

Stiamo parlando di sua mamma Rosa, con la quale Cesara era molto legata. Di lei in passato a Verissimo aveva rivelato: “È una roccia, con quell’aria ancora un po’ birichina. È molto spiritosa, fa delle gran battute, anche belle secche. È un comandante nato, ha sempre tenuto d’occhio me e mio fratello…”, confermando la forte ammirazione che la giornalista riponeva in essa.

Il problema all’occhio

Tra le varie rivelazioni di Cesara Buonamici sulla sua vita, la giornalista ha voluto fare chiarezza su quel problema all’occhio che l’ha colpita già da diversi anni. Siccome sui social si era diffusa la notizia che potesse avere addirittura un occhio di vetro o di un intervento chirurgico andato male, ci ha tenuto a rivelare a tutti come fossero andate realmente le cose.

Cesara ha così dichiarato che il suo problema è dipeso da una dolorosissima nevralgia al trigemino, curata con un potente anestetico che le ha paralizzato temporaneamente la faccia. A prescindere da tutto, fortunatamente tutto questo non ha fermato la nota giornalista, il cui lavoro è sempre proseguito nel corso degli anni con la solita professionalità che la contraddistingue.