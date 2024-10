Michelle Hunziker: dentro e fuori dagli ospedali per anni | La conduttrice racconta cosa le è successo

Michelle Hunziker ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, dopo aver raccontato di quel brutto periodo che ha passato in cui è andata spesso in ospedale. Cosa le sarà successo?

È la conduttrice dal sorriso sempre smagliante, stiamo parlando di Michelle Hunziker, la cui allegria e solarità sono sempre contagiose. I fan l’adorano un po’ ovunque, sia in televisione che sui social, quando si mostra in tutto il suo splendore.

Quel calore che ha sempre mostrato con l’arrivo delle sue tre figlie si è sempre intensificato, ma adesso che è diventata nonna del piccolo Cesare, è difficile guardarla senza un paio di occhiali da sole.

Eppure la bella Michelle, avrebbe diversi motivi per non sorridere se ripensa ai periodi del passato. Tra i vari momenti di buio che ha vissuto ci sono stati sicuramente quelli in cui ha fatto avanti e indietro dagli ospedali. Ecco che cosa ha raccontato.

I momenti bui di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker vive la sua vita come se fosse sulle montagne russe, in quanto ci sono momenti in cui sale e altri in cui scende, un po’ come tutti. Eppure il suo sorriso, lo stesso che aveva fatto innamorare Eros Ramazzotti e Tommaso Trussardi non si spegne mai. Nonostante i suoi due matrimoni non siano purtroppo finiti con un happy ending, è riuscita a fare quello che molte coppie che si lasciano ottengono dopo anni (o forse mai), cioè mantenere un rapporto civile e di affetto con i suoi ex, per il bene delle sue figlie.

Di recente l’abbiamo proprio vista insieme a Eros, le sue tre figlie, Goffredo, Cesare, la suocera e la figlia di Ramazzotti passeggiare per le strade di Milano in totale armonia. Nonostante sia molto fortunata sia a livello affettivo che lavorativo, per la sfera sentimentale ancora non ha trovato la sua metà. Si professa infatti single attualmente ma spera anche lei di vivere un amore puro come quello tra Aurora e il suo compagno.

Il ricordo dell’ospedale

Tra una passeggiata e l’altra insieme alla sua bella e grossa famiglia allargata, Michelle Hunziker non dimentica purtroppo quei momenti vissuti in infanzia dove faceva avanti e indietro dagli ospedali. I traumi infantili ce li si porta dentro per sempre e infatti lei li ricorda perfettamente.

Ecco che cosa ha rivelato: “Da piccola ho fatto un sacco di interventi, sono stata un un po’ sfortunatella. Ho avuto l’ernia inguinale, l’appendicite, poi a un certo punto, mi faceva malissimo la mano, avevo solo 9 anni, quindi non riuscivano a diagnosticarmi un tunnel carpale e allora mi hanno fatto una radiografia e hanno trovato che avevo due costole in più…”. Nonostante tutto, la Hunziker oggi cerca di pensare soltanto alle cose belle che le sono successe dopo.