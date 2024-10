Maria De Filippi: quanto guadagna il volto di punta di Mediaset

Vi siete mai chiesti quanto possa guadagnare uno dei volti di punta di Mediaset, cioè Maria De Filippi? Vista la sua bravura e il suo charme in molti sospettano possano essere cifre a diversi zeri.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è considerata una delle conduttrici più brave e più seguite in assoluto in casa Mediaset. Sono anni che molte emittenti televisive le fanno la corte, quest’anno Pier Silvio Berlusconi ha rischiato di vedersi portare via la regina dell’intrattenimento da Discovery.

Per il momento Queen Mary non ha voglia di abbandonare “casa sua”, dove conduce da decenni svariati programmi con i quali riesce sempre a portare picchi di ascolto esilaranti all’emittente del Biscione. Lo stiamo vedendo con Amici e Uomini e Donne per esempio, ricominciati da poche settimane.

Vista la fetta di palinsesto che i suoi programmi occupano, sono in molti che si sono chiesti di quanto possa essere il guadagno di Maria e da quello che si può presagire potrebbe essere tutto molto elevato.

Il curioso aneddoto su Maria De Filippi

Prima di proseguire in merito al guadagno della conduttrice, c’è un aneddoto molto tenero che è emerso da qualche giorno che ci aiuta a capire molte cose su una delle coppie più belle di sempre, cioè quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quando ancora nessuno sapeva di loro, un giovane Max Pezzali che all’epoca lavorava nel negozio di fiori dei suoi genitori, si occupò personalmente di consegnare alla conduttrice, un mazzo di fiori da “un certo” Maurizio.

Ecco cosa ha rivelato Max a Domenica In: “In un momento in cui nessuno conosceva la storia d’amore tra Maurizio e Maria, io ero diventato una sorta di inconsapevole messaggero d’amore con questo mazzo di fiori meraviglioso”. Questo aneddoto tra l’altro è stato riportato anche nella serie tv Sky, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno-La leggendaria storia degli 883, la cui storia sta facendo molto successo.

Il guadagno di Maria

Chiusa la parentesi dei fiori anche se comunque valeva la pena raccontare questa storia, anche perché le coppie di Uomini e Donne sognano proprio quello che Maria De Filippi ha avuto con Maurizio Costanzo, possiamo proseguire con il nostro argomento chiave. Detto ciò, in base a tutto quello che sappiamo che Maria produce e conduce, secondo voi quanto guadagnerà all’anno Queen Mary?

A rivelarlo il quotidiano Italia Oggi, notizia riportata anche da ispacnr.it, dove è possibile leggere che nel 2022 la conduttrice avrebbe guadagnato circa 40 milioni di euro in un anno, totalizzando una crescita del 14,8% rispetto all’anno precedente. Ovviamente prendete tutto con le pinze, in quanto sono solo rumors, la De Filippi non ha mai confermato questi introiti. Detto ciò, non la chiamano regina per niente, no?