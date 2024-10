Jaden Smith: chi è e cosa fa il figlio di Will Smith | A 26 anni è già ricchissimo

Scopriamo insieme chi è e che cosa fa il famoso figlio di Will Smith, cioè Jaden Smith. In pochi ci crederanno ma a 26 anni dispone già di una ricchezza da record.

Il nostro Principe di Bel Air preferito, Will Smith, ha sposato la cantante e attrice Jada Pinkett Smith nel 1997 dalla quale ha avuto i suoi due figli, Jaden e Willow. L’attore aveva già un altro figlio, Trey avuto dal suo precedente matrimonio con Sheree Fletcher.

Gli Smith sono una famiglia molto famosa e ognuno ha un motivo per esserlo con i loro lavori, ma oggi ci concentreremo su uno dei figli di Will, cioè Jaden, il cui nome lo conosciamo fin da quando era un bambino.

Ecco chi è e che cosa fa oggi Jaden Smith. Ha 26 anni ed è già ricchissimo come molti suoi colleghi non lo sono con il doppio della sua età. Sveliamo la cifra da capogiro che guadagna all’anno, tenetevi forte.

Jaden Smith e la sua emancipazione

Jaden Smith è un nome che abbiamo sentito spesso fin da quando era un bambino e nel prossimo paragrafo vi sveliamo anche il motivo, in quanti non tutti sono a conoscenza di questo dettaglio. A parte questo, il giovane 26enne ha fatto chiacchierare soprattutto per le “teorie della cospirazione” di cui è un convinto sostenitore. Ha parlato degli illuminati, delle scie chimiche e anche della vita extraterrestre.

Ha deciso di emanciparsi dai suoi genitori da giovanissimo, ottenendo il loro consenso, i quali hanno sempre sostenuto che i loro figli non sono mai stati sottoposti ad una rigida condotta familiare, per questo motivo non stupisce il fatto che nel 2017 l’attore ha comprato una casa da 4 milioni di dollari a Hidden Hills dove tutt’ora vive. Se ha quindi potuto spendere una cifra del genere secondo voi quanto saranno i suoi guadagni annuali?

Il guadagno a tanti zeri di Jaden

Jaden Smith, figlio di Will Smith e Jada Pinkett Smith è un attore, un modello, uno stilista, un rapper e anche un ballerino. Lo conosciamo fin da quando era un bambino in quanto ha recitato in film quali La ricerca della felicità (eh sì, era proprio lui il bimbo del film), The Karate Kid – La leggenda continua e così via.

Jaden è famoso per svariati motivi, dalle sue interpretazioni davanti alla cinepresa, per non parlare delle sue canzoni e anche delle sue sfilate, essendo il primo modello maschile ad aver posato con vestiti femminili per Louis Vuitton. Capirete bene che il giovane 26enne lavorando fin da quando era un bambino, deve aver accumulato una piccola fortuna e infatti, secondo iltuosalario.it, il figlio d’arte guadagnerebbe all’anno qualcosa come 7.344.395,00 €. Ovviamente non ci sono certezze in merito, ma in molti sui social hanno dichiarato di non fare fatica a crederlo e voi cosa ne pensate?