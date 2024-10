Grande successo per il ritorno di Kledi ad Amici: cosa fa oggi il maestro e dove vive

Il ritorno di Kledi ad Amici come sempre è stato un successone, in quanto i suoi fan lo amano. Scopriamo insieme cosa fa e dove vive il maestro di danza più nominato di sempre.

Grazie ad Amici e soprattutto a Maria De Filippi, sono molti gli ex allievi che oggi sono diventati nomi molto famosi del mondo dello spettacolo. Sono molti a essere passati prima da lì e oggi il primo grazie lo devono alla conduttrice.

Per questo il grande pubblico segue il talent Mediaset fin dagli esordi, in quanto sono in molti che scommettono sul possibile vincitore o su chi potrà fare il grande salto, come per esempio i The Kolors, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e così via.

Ovviamente non solo i cantanti sono diventati famosi ma anche i ballerini. Il mitico Kledi Kadiu è uno di quelli, il cui ritorno ad Amici di qualche giorno fa ha movimentato il popolo del web come sempre. Scopriamo insieme cosa fa oggi il grande maestro di ballo e dove vive.

Kledi e la sfuriata ad Amici

Come dicevamo, Kledi Kadiu, domenica 13 ottobre è tornato ad Amici in veste di giudice per quanto riguarda gli aspiranti ballerini. Il suo arrivo ovviamente ha movimentato l’umore dei fan, in quanto sono molti quelli che adorano il famoso maestro albanese e lo share registrato è la prova.

Kledi in questo contesto ha voluto riprendere i ballerini, rilasciandogli preziosi consigli per poter migliorare sempre più. Quando però ha iniziato a parlare anche lui di “colli di piede” era normale che il ballerino sbloccasse un ricordo in merito a una situazione analoga con protagonista Alessandra Celentano. Così, dopo il rimprovero bonario di Maria nei suoi confronti ne è nato un simpatico botta e risposta, terminato con Kadiu che ha ribadito: “Io glielo dico per il loro bene, ma menomale che c’è qualcuno che glielo dice. Sennò, bravi bravi e si creanto troppe aspettative”. A conclusione di questo episodio, Maria ha salutato come sempre il noto ballerino, dandogli il soprannome di “Severino”.

Kledi: cosa fa oggi

Kledi Kadiu ogni volta che torna saltuariamente ad Amici da Maria De Filippi è sempre un successo, in quanto i fan amano vederlo tra il bancone dei giudici e sono molti quelli che sperano di rivederlo nel cast ufficiale. Per il momento sappiamo che il noto ballerino si barcamena tra Italia e Albania, dove continua a ballare, gestisce la sua scuola di danza e prosegue il suo lavoro come divulgatore di danza.

Inoltre Kadiu vive per sua moglie, Charlotte Lazzari, insegnante di Odaka Yoga e ballerina e dei suoi due figli, Lea e Gabriel, quest’ultimo purtroppo affetto da meningoencefalite. A prescindere da tutto, la famigliola felice è uno spettacolo per gli occhi, ogni volta che vengono visti insieme.