Antonio Jorio torna a Uomini e Donne? Cosa fa oggi l’ex cavaliere più amato dal pubblico

Veramente Antonio Jorio tornerà a Uomini e Donne? Scopriamo insieme cosa fa oggi l’ex cavaliere del dating show più amato di sempre per il suo carisma e la sua eleganza.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti di Mediaset, merito anche della sua intramontabile conduttrice, Maria De Filippi, la quale da decenni tiene a bada tutti in quel set, dai concorrenti agli opinionisti.

Di personaggi ne abbiamo visti parecchi in questi anni, c’è chi è ancora lì, chi è andato, chi è tornato e chi è arrivato. In questo via vai di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri è normale che i fan si affezionino a ognuno di loro.

Per questo non stupisce il fatto che sono in molti che si sono chiesti che fine avesse fatto uno degli ex cavaliere di Uomini e Donne più amato di sempre. Stiamo parlando di Antonio Jorio, la cui voce di un suo possibile ritorno sta accendendo la rete. Ma sarà veramente così?

Antonio Jorio e Barbara De Santi

Antonio Jorio ha partecipato diversi anni fa in veste di cavaliere al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove si è fatto notare immediatamente per il suo modo di fare e per il suo portamento. Durante la sua permanenza al programma, aveva iniziato una conoscenza anche con Barbara De Santi, una delle dame ancora oggi più chiacchierate di sempre.

Alla fine Barbara o la ami o no è questo quello che suscita il suo carattere. A ogni modo, come sanno tutti quanti tra lei e l’ex cavaliere non è proprio iniziata, motivo per cui la De Santi è tornata nuovamente nel parterre anche in questa edizione. Molti fan sperano che in questa nuova stagione di UeD, anche la famosa dama possa finalmente trovare il suo cavaliere per la vita. Che dire è ancora presto per fare pronostici sui presenti.

Antonio Jorio: che fine ha fatto

Antonio Jorio dopo aver partecipato a Uomini e Donne in veste di cavaliere del Trono Over, aveva iniziato a fare diverse conoscenze, finché non decise di uscire dallo show con la dama, Annamaria Pancallo. Pare che i due, come sostengono da inabruzzo.it, si sarebbero dovuti anche sposare anche se poi in seguito hanno annullato tutto.

A oggi l’ex cavaliere scoperto da Maria De Filippi è sparito dai radar, il suo account social è privato e lui non ha più fatto sapere nulla. Non si sa quindi se stia ancora o meno con la Pancallo e soprattutto che cosa faccia oggi se ha proseguito con la sua nuova passione della scrittura o se abbia voltato pagina. Per il momento pare quindi che abbia voluto allontanarsi dal mondo dello spettacolo e quindi sarebbe esclusa una qualunque possibilità che Jorio possa tornare allo show di Queen Mary. A ogni modo, vista la scarsità di informazioni reperite, possiamo parlare soltanto di rumors che non hanno trovato nessuna conferma, almeno per ora.