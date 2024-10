Pechino Express: il nuovo cast é quasi pronta | C’é anche una coppia del Grande Fratello

Grandi preparativi per il nuovo cast di Pechino Express, tra i vari nomi, spicca quello di una nota coppia del Grande Fratello. Ecco che cosa sappiamo in merito, i fan non stanno più nella pelle.

Pechino Express è uno tra i tanti reality che vediamo sul piccolo schermo che tanto piace al pubblico. C’è chi ha attivato l’abbonamento a Sky pur di vederlo in diretta con i giorni di messa in onda e chi invece attende pazientemente la messa in onda in chiaro.

Ogni anno il tema è differente, così come la location, le regole e le coppie che partecipano al programma. Le prove sono sempre molto impegnative e la tensione si taglia con un coltello, per questo non stupiscono i litigi che si creano pur di vincere il primo posto.

In merito alla prossima edizione invece, sono emersi due nomi già sentiti al Grande Fratello che hanno lasciato tutti senza parole, in quanto i fan non pensavano proprio a loro come coppia al reality di Sky.

Pechino Express: gli esclusi del Grande Fratello

Da diversi giorni si è parlato di due ex gieffini che sarebbero stati scartati ai provini di Pechino Express in favore della nuova coppia di cui vi parleremo a breve. Questi due vipponi di cui si parla tanto sarebbero Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. In merito al primo è stato il diretto interessato però a smentire questo rumor: “Se mi vedrete a Pechino Express? No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express, quindi non è vera quella cosa. Cioè, non l’ho fatto proprio il provino…”.

In merito invece a Donnamaria, a intervenire è stato l’esperto del gossip, Alessandro Rosica: “Fonte ufficiale e vera al 100%. I due ex GF scartati sono solo uno in realtà, ed è Donnamaria. Smentisco ufficialmente Tavassi scartato in quanto non ha mai e dico mai sostenuto il provino…”.

La concorrente con la lettera “G”

Su Pechino Express ruotano molti rumors in questi giorni, in quanto oltre ai due nomi, esclusi (pare) dalle selezioni del reality, sono altri due i nomi di ex gieffini che hanno lasciato il popolo del web senza parole. In pratica, qualche giorno fa, l’esperta del gossip, Deianira Marzano aveva rivelato che due ex partecipanti del Grande Fratello avrebbero fatto parte del cast del programma Sky e che una delle due aveva la lettera “G” come iniziale.

In seguito, secondo la Rosica e la Marzano, le due ex gieffine in questione che prenderanno parte al programma saranno Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Ovviamente, almeno per il momento, prendete tutto con “le pinze” in quanto non c’è nessuna conferma in merito. Non ci resta quindi che attendere news in merito.