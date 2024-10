Look Country per Antonella Clerici: la carellata di tutti i suoi outfit da copiare per l’autunno

Se volete qualche idea da copiare per un look autunnale e country sempre nuovo e trendy, allora non potete non vedere gli outfit rilasciati da Antonella Clerici in questo carosello social.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e più seguite di sempre, in quanto i suoi fan adorano tutto di lei, dalla sua simpatia alla sua professionalità nel condurre i suoi vari programmi. La bella Antonellina fa sentire tutti quanti a proprio agio, per questo motivo i fan la fanno entrare in casa loro, ogni giorno all’ora di pranzo, durante la proiezione di È sempre mezzogiorno.

Ovviamente il calore che le rilasciano è il medesimo anche le sere, durante le puntate di The Voice che conduce con lo stesso impegno e dedizione. Inoltre, la Clerici ha trovato il tasto giusto per entrare nel cuore dei suoi fan, in quanto li fa sentire tutti quanti parte della sua vita.

Di Antonella però, i fan non seguono soltanto il suo lavoro e la sua vita privata ma la prendono come mentore anche per quanto riguarda il suo impeccabile gusto per la moda. Se questo autunno volete stupire tutti quanti con degli outfit nuovi e country, originali e di tendenza, non potete non guardare le foto postate dalla nota conduttrice. Altro che influencer, la Clerici vi stupirà.

Antonella Clerici e la confessione ai suoi follower

Antonella Clerici è tornata più carica che mai alla conduzione di una nuova stagione di È sempre mezzogiorno, per non parlare della gioia che prova a casa insieme a sua figlia Maelle la quale attualmente è felicemente fidanzata e al fianco del suo compagno, Vittorio Garrone, con il quale condivide la vita da anni ormai.

Ha passato momenti non facili, dopo la diagnosi di cancro, ma come ha rivelato lei stessa: “Non grido al miracolo, ma sono convinta che esistano persone speciali, di fede o di cuore, che nei momenti più difficili ci stanno accanto in modi misteriosi. Carlo, per me, è una di quelle persone…”, riferendosi a Carlo Acutis, il giovane beatificato nel 2020. Secondo la Clerici infatti il viso del giovane gli appariva ovunque prima di quella rivelazione, mentre adesso che si spera sia tutto finito per il meglio, Antonellina deve andare a cercarlo lei per poterlo vedere.

Gli outfit di Antonella

Antonella Clerici, passato il periodo negativo, come dicevamo è tornata a È sempre mezzogiorno più carica che mai e per la gioia dei fan, la conduttrice ha postato una serie di foto con i suoi look autunnali country che potete copiare, per lasciare senza parole i vostri amici e parenti.

Siamo curiosi di sapere, quale look di Antonellina vi piace di più?