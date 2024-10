Maria De Filippi: quanti anni ha e cosa fa nella vita suo figlio Gabriele Costanzo

Conosciamo meglio il figlio di Maria De Filippi, parliamo di Gabriele Costanzo, ecco quanti anni ha e cosa fa nella vita il figlio di Maurizio. I tre hanno avuto sempre un ottimo rapporto, per questo i fan sono curiosi su di lui.

Maria De Filippi è uno di quei volti talmente tanto amati dal pubblico che sono in molti che la considerano una di famiglia, in quanto le permettono di entrare in casa loro, ogni volta che si sintonizzano sui canali Mediaset, per guardare i suoi programmi.

Come sempre non solo Amici, ma anche Uomini e Donne, C’è posta per te e Tu si que vales, sono tra gli spettacoli più seguiti di sempre, grazie ai quali l’emittente del Biscione si porta a casa uno share sempre molto alto.

Non per altro la chiamano la regina della televisione italiana, il cui sorriso attualmente è un po’ meno brillante da quando non ha più al suo fianco, l’amore della sua vita, Maurizio Costanzo. Oggi parliamo del loro unico figlio, cioè di Gabriele Costanzo, ecco chi è e cosa fa.

Le parole di Maria De Filippi

Maria De Filippi di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, dove si è raccontata a cuor leggero su diversi aneddoti. Sappiamo tutti, quanto sia eccezionale sia alla conduzione dei suoi show di punta sia in quelli che dirige con la sua Fascino, l’esempio lampante è sicuramente Temptation Island, il cui successo non abbiamo neanche bisogno di ripeterlo. Ma voi sapete qual era il lavoro che avrebbe tanto voluto fare Queen Mary da piccola?

Ecco che cosa ha rivelato: “Ogni volta che con l’auto dei miei sostavamo a un distributore ero puntualmente attratta dall’odore di petrolio. Poi la vita mi ha riservato un altro, inaspettato percorso…”, rivelando quindi di voler fare la benzinaia. Ma il destino, fortunatamente per noi, aveva altri piani per lei, come farle incontrare il suo Maurizio del quale dice: “Maurizio mi ha insegnato questo lavoro. Senza di lui non sarei qui”.

Conosciamo meglio Gabriele Costanzo

Maria De Filippi oltre ad amare immensamente il suo lavoro e il suo pubblico, ha sempre amato molto anche Maurizio Costanzo e il loro unico figlio, Gabriele, del quale spende sempre parole molto dolci. Di lui sappiamo che ha 32 anni e che lavora insieme a sua mamma, occupandosi del sito WittyTv e della Fascino.

Di lui sua mamma ha detto: “Se oggi sorrido è grazie a lui…Lui è la mia gioia, il mio sguardo al futuro…”, grazie al quale sta riuscendo piano piano ad andare avanti dopo il dolore per la perdita del marito.