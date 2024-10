Conosci Gaia Bianchi? L’idolo dei social annuncia la gravidanza a 20 anni: tutte le reazioni

Chi di voi conosce Gaia Bianchi? È l’idolo dei social, ha un seguito altissimo e i suoi fan sono andati in delirio dopo l’annuncio della sua gravidanza a 20 anni.

I follower lo sappiamo si affezionano talmente tanto ai loro idoli che una volta trovati non li lasciano più. Li seguono in tutto e per tutto, vogliono sapere ogni dettaglio della loro vita, per la quale gioiscono insieme a loro o si commuovono con essi.

Dipende dal contesto sono molti i fan che sono stati di notevole aiuto per i vip, i quali li ringraziano spesso pubblicamente per il loro sostegno, anche se lo sappiamo non tutti sono “carini e coccolosi”, ci sono anche gli haters ma per questa volta non parleremo di loro.

Oggi infatti vogliamo concentrarci su Gaia Bianchi, il cui seguito sui social è di forte impatto. Scopriamo insieme chi è e soprattutto come ha reagito dopo aver appreso della sua gravidanza a 20 anni.

Gaia Bianchi: chi è

Classe 2004, Gaia Bianchi è la famosa influencer, idolo della Generazione Z, dalla quale è stata soprannominata la Barbie di TikTok o La Bianchis. Ha un seguito altissimo, fin da quando a 14 anni ha iniziato a postare i suoi primi video, mentre a 16 anni lascia la scuola per dedicarsi anima e corpo alla sua attività social.

Oltre a pubblicare video in lip-synk, dove si mostra mentre canta e balla sempre in playback, posta molte foto di lei ed elargisce consigli spassionati e diretti. Inoltre i suoi follower la amano per il suo pensiero sulla musica trap, pubblicando diversi anni fa anche il suo primo brano, VVS, molto apprezzato dai suoi seguaci. Per di più nel 2021 ha pubblicato anche un libro, Sincera e ribelle dove ha raccontato i dettagli della sua giovane vita fino a quel momento.

Gaia e la sua gravidanza

Erano giorni che circolavano voci su di una presunta gravidanza della nota influencer, Gaia Bianchi, frutto dell’amore con il suo fidanzato Tony Boy, ma fino a questo momento non avevano ancora trovato conferme o smentite, tranne per quel commento sibillino rilasciato dal rapper: “differenze minime, vedo solo mini me”, accompagnato dall’emoticon di una donna incinta.

Adesso è arrivata la notizia ufficiale rilasciata dalla stessa Bianchi con un video social dove ha raccontato tutto, parlando di quel ritardo sospetto, del test e delle prime reazioni contrastanti avute appena ha appreso la notizia: “Quando ho visto il risultato, mi sono spaventata. Il mio stile di vita era sempre stato altalenante, mi è crollato il mondo addosso”. Dopo un primo momento di shock, Gaia e Tony non potrebbero essere più contenti di questa bellissima notizia, tant’è che i due futuri genitori starebbero cercando una casa più grande.