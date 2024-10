Elisa Isoardi si scatta un selfie e lo presenta: “È il mio nuovo amico”

Ecco chi è il nuovo amico di Elisa Isoardi, la conduttrice l’ha presentato mediante un selfie molto bello e i fan sono rimasti senza parole. La loro dolcezza e il loro feeling sono innegabili.

Elisa Isoardi è una conduttrice ed ex modella molto nota nel mondo del piccolo schermo, il cui sorriso e bellezza fanno compagnia ai telespettatori da decenni. L’abbiamo vista in diversi programmi, ma sicuramente il pubblico la ricorda con affetto fin dai tempi de, La prova del cuoco.

La conduttrice, dopo aver passato un periodo lontano dalle scene dove si è reinventata sui social, mostrando a tutti la sua abilità nella cucina, la bella Elisa, ha dimostrato a tutti quanto ci sappia fare davanti alle telecamere, non sono grazie alla sua bellezza ma soprattutto per la sua professionalità.

Sempre sui social, di recente, ha mostrato mediante un selfie, il suo nuovo amico, il quale non ha avuto nessuna remora nel farsi fotografare. Adesso che l’ha mostrato ai follower, non potrà più tenerlo nascosto.

Elisa Isoardi e il suo nuovo show

Elisa Isoardi è tornata alla ribalta dall’anno scorso, mediante il suo ritorno in Rai con il programma Linea Verde Life prima e adesso con Linea Verde Italia che conduce insieme alla collega, Monica Caradonna. Il pubblico che la segue è molto ampio e adorano ascoltare le sue perle non solo in tv ma anche sui social. Inoltre nessuno si perde le ricette che ogni tanto rilascia che fanno venire l’acquolina in bocca a tutti.

I fan sono sempre molto curiosi quando si parla della Isoardi, non solo per il contesto lavorativo o familiare, con i quali tra l’altro ha un rapporto molto forte ma anche per la sfera sentimentale. Da quello che ha sempre rivelato, attualmente è single e se in futuro dovesse mai trovare di nuovo l’anima gemella, non renderebbe nulla pubblico come fece indietro con Salvini, in quanto vorrebbe tenere tutto riservato.

Elisa e il suo nuovo amico

Elisa Isoardi come dicevamo, per il momento all’amore non ci pensa più di tanto anche perché in primis è circondata da amore, da quello per i suoi familiari a quello per il suo migliore amico Zenit, fino ad arrivare a quello che prova per il lavoro. Ed è proprio in merito al suo lavoro che durante le riprese di una puntata del suo programma, Linea Verde Italia, che la conduttrice, in diretta da Brescia, ha presentato a tutti, con un selfie il suo nuovo amico.

Stiamo parlando di Merlino un bellissimo cavallo molto fotogenico, del quale la Isoardi rivela: “Siamo qui a Brescia con il mio nuovo amico Merlino, che ci teneva a salutarvi! Dovete sapere che lui è un po’ vanitoso ed adora farsi le foto…”. Non sono deliziosi insieme? C’è solo una cosa, che nessuno lo dica a Zenit, non sappiamo come potrebbe prenderla (LOL).