Natalia Estrada tagliata fuori dal cinema: oggi fa un mestiere molto diverso

Ecco che fine ha fatto Natalia Estrada, la conduttrice e showgirl, oggi, fa un lavoro totalmente diverso. È lontano anni luce dal cinema e dalla televisione e quando vi diremo il suo nuovo lavoro, resterete senza parole.

Natalia Estrada è la famosa attrice, conduttrice e ballerina spagnola naturalizzata italiana, che ha raggiunto l’apice del suo successo negli anni ’90. Era considerata la regina dei canali Mediaset, conducendo e partecipando a diversi programmi noti, come per esempio La sai l’ultima, Paperissima, Beato tra le donne e così via. Inoltre, non tutti se lo ricordano ma una delle ballerine di flamenco che si vedono nel film, Il Ciclone, al fianco di Leonardo Pieraccioni era proprio lei.

Poi piano piano le sue apparizioni si fecero sempre più diradate nel mondo dello spettacolo fino ad oggi che è completamente sparita dal mondo dello spettacolo. In molti quindi si chiedono che fine abbia fatto la Estrada, in quanto è molto che non se né saputo più nulla.

Che fine ha fatto Natalia Estrada?

Natalia Estrada all’apice del suo successo non fu famosa soltanto per il suo lavoro ma anche per tutto il lato del gossip. Sicuramente la storia d’amore più chiacchierata che veniva accostata al suo nome fu quella con Giorgio Mastrota, con il quale rimase sposata per 5 anni, fino al 1998 quando i due chiesero il divorzio. Nonostante tutto, Natalia e Giorgio resteranno sempre legati per via della loro figlia Natalia, collante naturale dei suoi genitori.

Tra l’altro, Natalia junior ha reso nonni i suoi genitori, i quali si sono ritrovati qualche anno fa, come mostravano le foto social del bambino coperto dall’immancabile pollice in su del conduttore. In merito alla loro rottura, dopo diversi anni fu Giorgio a rivelare la sua verità: “All’epoca passò l’idea che fosse stata colpa sua, ma non è stato così. Tutti e due avevamo attraversato un momento un po’ così, ci siamo distratti con altri. La sua distrazione è durata di più, io ho fatto lo ‘sciocchino’, ma l’ho subito ammesso…”.

Nuova vita per Natalia

Dopo la fine del matrimonio con Giorgio Mastrota, Natalia Estrada ebbe una relazione abbastanza lunga con Paolo Berlusconi. Quando anche con lui le cose terminarono, la conduttrice decise di voltare pagina e iniziare un nuovo percorso, tramutando la sua passione per i cavalli in un vero e proprio lavoro. Infatti, l’Estrada ha fondato l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana.

Oggi inoltre gestisce un maneggio vicino ad Asti e un ranch a Forlì, ma non lo fa da sola, in quanto grazie ai cavalli non ha soltanto trovato la sua nuova vita ma anche il suo nuovo compagno, Andrea Mischianti. A Natalia Estrada la sua attuale vita piace moltissimo e non ha nessuna intenzione di tornare in televisione, lo farebbe soltanto ad una condizione: “Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”. Sicuramente un cambiamento radicale che ha reso però di nuovo felice la bella Natalia.