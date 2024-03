Fedez, altro che tristezza: la nuova fiamma è solo questa e la mostra orgoglioso

Il rapper si consola dopo la separazione da sua moglie Chiara Ferragni. La felicità nei suoi occhi è evidente

Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è un celebre rapper italiano che ha conquistato l’Italia con la sua musica e le collaborazioni con grandissimi artisti del panorama discografico nazionale. Memorabile è “Mille” in cui duetta con Achille Lauro e Orietta Berti, dando vita ad un confronto generazionale.

Il cantante però è al centro dello showbiz non solo per la sua arte, ma anche per la vita personale che lo ha reso un protagonista dei principali tabloid di gossip. La storia d’amore con l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni è sempre stata tra le più chiacchierate.

I Ferragnez sono diventati, nel tempo, un vero e proprio modello da seguire tanto da produrre un docufilm sulla loro vita coniugale. I milioni di fan si sono sempre immedesimati in loro, sognando di poter vivere una vita extra lusso esattamente come i Ferragnez.

Negli ultimi mesi, però, Chiara è stata coinvolta in un procedimento giudiziario a causa di una pratica commerciale scorretta, ovvero l’ormai noto Pandoro Gate. Inevitabilmente nel ciclone del gossip è finito anche Fedez.

Fedez, la separazione da Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre stati un esempio per l’amore che hanno dimostrato in tutti gli anni di matrimonio. Sempre presenti l’uno per l’altro senza mai ostacolarsi a vicenda. Negli ultimi anni, però, non sono mancate le crisi di coppia e tutto è partito dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo.

Da quel momento, la situazione è peggiorata fino ad arrivare alla rottura dopo la bomba del Pandoro Gate. Attualmente i Ferragnez vivono in case separate e pare che non ci sia nulla da fare per rimediare a questa rottura. Il 28 marzo ha rilasciato un’intervista a Belve ed è scoppiato in lacrime parlando delle difficoltà che sta affrontando con sua moglie e pensando ai loro bambini Leone e Vittoria.

Fedez, la tristezza viene colmata dalla nuova fiamma

Fedez da qualche mese è tornato a vivere una vita da single. Vive in una casa tutta sua e a dispetto dei tabloid che lo volevano triste e disperato, Fedez è riuscito a riprendere in mano la propria vita ed ora c’è una nuova fiamma nella sua vita.

La separazione che ormai non nascondono più, è diventata di dominio pubblico e Fedez mostra i suoi lussi a petto nudo. Il rapper pare che ora abbia una nuova fiamma del valore di circa 240 mila euro. Si tratta della Ferrari Roma Spider e l’ha mostrata sui social network in compagnia del suo papà Franco.