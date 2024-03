Gigi D’Alessio, finalmente vomitata la verità: lo temevano tutti ma non è successo | Che tristezza

Il celebre cantautore napoletano chiarisce la situazione una volta per tutte. Nessun dubbio sul suo futuro

Gigi D’Alessio è un celebre cantautore che, grazie al suo talento, è riuscito a creare un esercito di fan che lo segue in ogni tappa del suo percorso professionale. Gigi è stato il primo artista ad associare la musica neomelodica a quella pop internazionale.

Nasce nel 1967 e fin dalla giovanissima età si dedica totalmente alla musica. Studia pianoforte da autodidatta, ma a soli 12 anni riesce ad entrare in Conservatorio dove si diploma 9 anni dopo. Grazie alla collaborazione con il grandissimo Mario Merola, riesce ad addentrarsi nel mondo dello spettacolo e ad acquisire popolarità nella sua amata regione.

Pian piano, però, il successo si espande in tutta la nazione e Gigi diventa uno dei cantautori più celebri del panorama discografico. Nonostante i livelli raggiunti, il cantautore non dimentica le sue origini ed il popolo che lo ha sostenuto fin dal suo esordio.

Nel 2022 ha festeggiato i 30 anni di carriera con un mega concerto a Napoli. “Volevo fare uno spettacolo importante per la mia città. Perchè sono nato qua, perchè questa è la prima gente che ha creduto in me. [..] Sono uno che ha scritto “Non mollare mai” quindi sono uno che non si arrende“, ha dichiarato Gigi.

Gigi D’Alessio, una carriera straordinaria

Il primo grande successo di Gigi D’Alessio arriva nel 2000 quando al Festival di Sanremo trionfa con “Non dirgli mai“. Il brano acquisisce un’immediata popolarità e ancora oggi, dopo ben 24 anni, è ancora una delle canzoni più ascoltate da ogni generazione.

Nel corso della sua trentennale carriera ha realizzato diversi capolavori della musica italiana. Ancora oggi ricordiamo “Miele“, “Un nuovo bacio” in cui duetta con Anna Tatangelo, “Quando la mia vita cambierà” certificato disco d’oro e tantissimi altri. Dal 2020 è passato al piccolo schermo ed è giudice di “The Voice Senior” e “The Voice Kids“.

Gigi D’Alessio, tutta la verità sul suo futuro

Il cantautore neomelodico ha conquistato un grandissimo successo grazie alla sua capacità di accostare la musica napoletana a quella pop. In poco tempo si è contraddistinto per il suo innato talento ed oggi è uno degli artisti più amati dagli italiani. Negli ultimi mesi, il suo nome è stato spesso accostato al Festival di Sanremo e alla sua possibile conduzione per la prossima edizione del 2025.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Gigi D’Alessio ha chiarito la situazione una volta per tutte: “Qualcuno ha detto che mi sono proposto io ma le pare possibile? Figuriamoci se mi propongo per fare il Festival conoscendo le dinamiche di manifestazioni così importante”. Nel caso in cui glielo proponessero, Gigi ha ammesso: “andrei da Amadeus a prendere lezioni perché non sarà facile dopo di lui“.