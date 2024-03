Elon Musk, la novità in arrivo per i ciechi: Annalisa Minetti rivela una verità scomoda per tutti

Elon Musk con la sua ultima dichiarazione ha dato speranza alle persone cieche, la prima a rispondergli è stata Annalisa Minetti, la quale ha raccontato la sua verità commovente. Per questo ci spera molto in questo progetto.

E’ un imprenditore che non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando di Elon Musk, il cui genio e intelletto ha permesso grandi scoperte nel mondo della scienza e della tecnologia. Con le sue idee innovative, ha dichiarato di voler mettere il suo intelletto al servizio dell’umanità, per cercare di migliorarla.

In molti credono in lui, soprattutto chi per problemi di salute non può usare il suo corpo al 100%. Con il suo ultimo studio, Elon ha promesso di ridare la vista ai ciechi e ovviamente tutti quelli che soffrono purtroppo di questa grave privazione, hanno drizzato “le antenne”. La prima tra tutti è stata Annalisa Minetti, la quale si è detta pronta, anche perché le parole che ha rilasciato sono molto commoventi.

Elon Musk e la novità per cercare di aiutare le persone cieche

Partiamo innanzitutto con il discorso in merito al rivoluzionario progetto portato avanti da Elon Musk e dalla sua azienda. Si chiama Neuralink, come l’azienda di impianti celebrali capitanata dal magnate, considerato uno delle menti più geniali del Ventunesimo secolo, grazie al quale è stata data vita al primo chip cerebrale: “Il primo impianto di Neuralink è stato fatto su un essere umano. Si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali”, aveva dichiarato Musk a gennaio.

Dopo qualche mese, abbiamo assistito ad un piccolo miracolo della scienza, in quanto il volontario ventinovenne Noland Arbaugh, tetraplegico per via di un brutto incidente, che si è sottoposto al primo impianto, non solo ha giocato a scacchi con la sola forza del pensiero, ma ha anche scritto il primo post su Twitter (X), sempre con la medesima tecnica. Questo dà speranza a tutti coloro che per un problema o per l’altro sono privati della possibilità di usare il loro corpo.

Questo chip in pratica non fa altro che “leggere le onde cerebrali e trasformarle in comandi per un dispositivo esterno”, come riportano dalla Gazzetta. Più facile a dirsi che a farsi eppure, dai primi risultati ottenuti da Noland, il progetto rivoluzionario di Elon Musk sta portando a casa “i suoi frutti”.

La promessa di Elon e la reazione di Annalisa Minetti

E’ facile intuire come moltissime persone nella stessa condizione di Noland Arbaugh hanno iniziato a guardare con speranza il progetto rivoluzionario di Elon Musk e del suo Neuralink, anche perché l’imprenditore ha promesso di ampliare le patologie per cui questo chip sarebbe un aiuto concreto. Recentemente Musk ha dichiarato: “Daremo la vista ai ciechi”, dando speranza a molti, tra questi tra le prime a commentare è stata la cantante Annalisa Minetti, la quale ha perso la vista in maniera graduale a partire dai 18 anni.

Annalisa ha dichiarato: “Se ci fossero tutte le garanzie, sarebbe stupido non approfittarne. Sogno di vedere i miei figli…Non vedere i miei figli crescere fa male. Quando mi dicono: “Che belli” mi prende un magone…”. Qualora quindi i responsi saranno positivi, sicuramente anche la Minetti potrebbe valutare Neuralink: “Se le cose scientifiche non mi vengono dette dal mio medico di fiducia gli do sempre poco credito. Lui me lo assicura sempre: “Quando c’è assoluta certezza e nessun rischio di rigetto sarò il primo a dirtelo”” e ancora: “Premesso ciò, sarebbe bello se accadesse, anche se la vista non sarebbe perfetta non importa”.