Uomini e Donne, Ida Platano ad un passo dalla sconfitta: la delusione è troppo forte per tutti | Maria rischia la chiusura

Ida Platano è delusa di quello che sta succedendo a Uomini e Donne, non si sente abbastanza corteggiata dai suoi due pretendenti. Ecco che cosa sta succedendo nel cuore della dama che potrebbe farle salutare Maria De Filippi.

Uomini e Donne è il dating di Maria De Filippi che da anni intrattiene il suo amato pubblico con le varie vicende amorose che si possono vedere sul trono classico e su quello over. Cambia l’età, ma le dinamiche sono le medesime tra i vari spasimanti.

Eppure, c’è una grande presenza che sta facendo preoccupare i fan e anche Maria, stiamo parlando di Ida Platano, la cui scelta potrebbe essere molto diversa da quelle che si pensa. Lei è delusa, basterà questo a farle dire addio?

La delusione di Ida Platano a Uomini e Donne

Sono diverse le scelte che i fan aspettano di vedere a Uomini e Donne. Dopo che Brando ha scelto Raffaella, mandando in lacrime Beatriz, i telespettatori vorrebbero tanto sapere se e quando Ida Platano comunicherà la sua di scelta in merito a Mario o Pierpaolo. Facendo un passo indietro, la tronista non sembra molto felice di quello che sta vivendo, in quanto ogni sua azione, fa infuriare uno dei due pretendenti che non perdono occasione per rinfacciarle le loro perplessità e andarsene.

Ogni volta che ritornano poi, assistiamo a litigi o mazzi di fiori riparatori e balli chiarificatori. La Platano però sta vivendo un periodo di forte dubbio e neanche Maria De Filippi probabilmente, riuscirà ad aiutarla questa volta. O almeno così sembra.

Ida se ne va?

In merito proprio a tutto questo caos emotivo che Ida Platano sta vivendo a Uomini e Donne, non si capisce di preciso che cosa succederà, in quanto noi vediamo giorno dopo giorno, delle puntate già registrate, ma in rete arrivano delle piccole indiscrezioni future che fanno agitare i fan. La Platano ha minacciato di volersene andare in quanto non si sentirebbe abbastanza corteggiata da Mario e Pierpaolo, i quali passano il tempo a litigare tra di loro o con lei.

In merito proprio agli ultimi litigi, Barbara De Santi ha urlato alla tronista: “Ida ma sei sicura? Vai a recuperare a Daniele! Fai piazza pulita, pensaci”. In seguito, la Platano ha pubblicato una storia social che ha confuso ancora di più i suoi fan: “Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore”. C’è chi sostiene che questo sia solo un tributo a Queen Mary e altri invece che pensano che sia successo qualcosa durante una delle ultime registrazioni. Ida se ne andrà o resterà a Uomini e Donne secondo voi?