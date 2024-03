Giulia Salemi, vomitata la verità da sempre nascosta: la confessione che spiazza tutti | Che vergogna

La celebre influencer si sfoga duramente sui social network. Le sue parole hanno colpito l’intero popolo del web

Giulia Salemi, classe 1993, è una celebre influencer e conduttrice televisiva che ha conquistato l’Italia con la sua bellezza acqua e sapone e la spontaneità che ha dimostrato in ogni suo progetto professionale. Diventa celebre nel mondo dello spettacolo a seguito della sua partecipazione a Miss Italia.

Nel 2018 conquista la popolarità grazie al Grande Fratello in cui trova anche l’amore. La storia con Francesco Monte diventa il principale oggetto di discussione, ma terminata l’esperienza del reality, giunge al capolinea anche la love story.

Nel 2020 torna nella casa più spiata d’Italia, ma questa volta trova il vero amore. Da quattro anni, infatti, è legata a Pierpaolo Pretelli ed anche se in una recente intervista ha ammesso di non essere “la coppia perfetta“, i due giovani sono legati da un amore profondo.

“Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro“, ha raccontato l’influencer in una diretta su Tik Tok.

Giulia Salemi e gli attacchi ingiustificati

Giulia Salemi è ormai una donna di spettacolo che ha conquistato l’attenzione dell’Italia intera per le sue storie d’amore passionali, ma anche per la carriera nel panorama televisivo e social. In quanto personaggio pubblico, è comprensibile che sia esposta al giudizio altrui, ma non possono essere tollerati gli attacchi ingiustificati da parte degli haters.

Una donna ha commentato su Instagram una storia di Giulia con parole denigratorie: “Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura. [..] i capelli li stai perdendo tutti, ma poi la loro qualità è proprio pessima, aridi, spenti, rovinatissimi, il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse, il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio, eri bellissima prima“.

La confessione di Giulia Salemi

Non si tratta di una critica costruttiva o di un parere personale legittimo, ma è un vero e proprio accanimento nei confronti di una giovane 31enne la cui unica colpa è di essersi esposta sui social network. L’influencer non ha potuto mantenere il silenzio ed ha scelto di rendere pubblico il messaggio dell’hater e di replicare.

“Sono anni che ricevo questi attacchi e ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa e un’apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità.[..] Io oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?“, sono state le parole di Giulia Salemi.