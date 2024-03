Maria De Filippi rischia il licenziamento: ecco la bufera scatenata dal pubblico solo per questo | E’ tutta colpa della Regina della tv

La regina della televisione questa volta rischia grosso. La bufera non si placa ed è costretta a trovare una soluzione

Maria De Filippi è una grande protagonista della televisione italiana che si è fatta amare dall’Italia intera per la professionalità, l’educazione e la sincerità che ha sempre trasmesso al grande pubblico. Moglie del compianto Maurizio Costanzo, ha iniziato la sua professione nel mondo dello spettacolo grazie all’influenza dell’ex marito.

Nonostante i pregiudizi e le polemiche, Maria non ha mai negato di aver ricevuto delle raccomandazioni da suo marito. Eppure oggi è un’icona della televisione italiana che è riuscita a farmi amare da milioni di persone esclusivamente per suo merito.

“Non tra le righe, mi davano proprio della raccomandata. [..] Non soffrivo perché era la verità, quando feci il numero zero di Amici se non ci fosse stato Maurizio io non sarei andata in onda. Non sarei mai passata”, ha raccontato Maria a Il Fatto Quotidiano.

“Amici“, “C’è Posta per te” e “Uomini e donne” sono i programmi più longevi condotti da Maria De Filippi. Senza la sua presenza non sarebbero ugualmente seguiti dal pubblico ed è proprio la conduttrice a renderli speciali.

Maria De Filippi, la bufera per il serale di Amici

Amici è uno dei programmi condotti dalla regina della televisione italiana che ogni anno conquista l’attenzione del grande pubblico. Il 23 marzo è iniziata la seconda fase del talent, ovvero il serale in cui gli allievi si sfidano per conquistare la vittoria finale.

Il talent ha registrato un record di ascolti con il 26,7% di share ed ha superato lo speciale dell’Eredità in onda su Rai 1. Tuttavia, in confronto all’edizione dello scorso anno c’è stato un calo di circa 1,2% di share. Il pubblico quindi ha gradito meno la prima puntata di Amici, ma quali sono le ragioni precise di questo calo?

Cosa è accaduto nella prima puntata del serale

Uno dei motivi che ha suscitato molte polemiche da parte del grande pubblico è stata l’eliminazione del ballerino Kumo. Tuttavia, ad infastidire maggiormente i telespettatori sono le polemiche che si sono create ancora una volta tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, considerate noiose e ripetitive.

La bufera è scoppiata sui social network e moltissimi sono stati i commenti negativi degli utenti: “Mamma mia che noia, ma fateli cantare e ballare“, “Tutto uguale ogni anno, che p***e” e ancora “Dopo tanti anni i teatrini Celentano-Todaro hanno stufato“. Il clima che si è creato nelle puntate di Amici non fa altro che distogliere l’attenzione dal vero scopo del talent, ovvero quello di mostrare i talenti degli studenti.