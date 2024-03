Federica Pellegrini, a ruota libera: ecco cos’è stata costretta a fare durante la gravidanza | Il dolore l’ha cambiata

Federica Pellegrini, costretta a subire un drastico cambiamento. La confessione sulla gravidanza lascia tutti senza parole

Il suo soprannome “la Divina” non è casuale e fa ben comprendere il grande talento della nuotatrice più famosa al mondo. Federica Pellegrini è una grande sportiva che è riuscita a conquistare il podio in moltissime competizioni.

Classe 1988, a soli 15 anni fa il suo esordio a livello internazionale e gareggia come staffettista della 4 x 100 stile durante la competizione mondiale di Barcellona. In questa occasione, Federica ha l’opportunità di mostrare al mondo intero il suo talento e gli anni di sacrificio per raggiungere quei risultati straordinari.

Nel 2004 partecipa ai Giochi Olimpici di Atene e si aggiudica l’argento nei 200 stile libero. Dovrà aspettare 4 anni per vincere l’oro nella competizione di Pechino, entrando nella storia come prima giovane donna a trionfare nelle competizioni olimpioniche femminili.

Seguono anni d’oro per Federica Pellegrini che si protraggono fino al 2021, anno in cui partecipa ai Campionati Assoluti Invernali di nuoto in vasca corta e chiude definitivamente la sua carriera sportiva. Annuncia l’addio al nuoto lasciando l’Italia intera nell’incredulità generale.

L’addio della Divina

Federica Pellegrini ha realizzato una carriera esemplare ed ancora viene ricordata per i record incredibili che è riuscita a raggiungere. Per ben 11 volte si è aggiudicata il titolo mondiale e ha ottenuto ben 19 medaglie mondiali, 37 europee e 3 olimpiche.

Tre anni fa ha annunciato la fine della sua carriera da nuotatrice e con gran sofferenza ha dovuto accettare il suo destino: «Non è mai semplice: fai per vent’anni una cosa in cui sei la più forte, in cui ti senti super centrata, dove sembra che tutto il mondo ti dica che devi fare quello, non hai dubbi. Sei abituata che il tuo corpo è una macchina da guerra, ed è difficile rendersi conto che invece non reagisce più in un determinato modo, anche in allenamento. Ma non volevo trascinarmi avanti e indietro nell’acqua, non sarei stata io, non mi sarei riconosciuta».

Federica Pellegrini e la gravidanza

Il 3 gennaio 2024 nasce Matilde, la primogenita di Federica Pellegrini e di suo marito Matteo Giunta. “Sono stati due giorni complicati… Finalmente sei arrivata“, hanno scritto i neo genitori su Instagram. A tre mesi dalla nascita della piccola, la gioia è evidente in casa di Federica Pellegrini. Tuttavia, l’ex nuotatrice ha raccontato le emozioni vissute nel periodo della gravidanza durante un’intervista a RaiNews.

Il suo desiderio è di riacquisire la perfetta forma fisica che la contraddistingueva prima della gravidanza ed ora si impegna con gli allenamenti per raggiungere il suo obiettivo. “Matilde mi ha fatto capire quanto, per una donna abituata a fare tremila cose al giorno, sia difficile questo passaggio. C’è stato un primo cambiamento dal nuotare al non nuotare più. È stato bello vedere il mio corpo lievitare nei nove mesi di gravidanza. Adesso ho voglia di riprendermi il mio corpo di prima”, ha ammesso la Divina.