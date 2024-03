Benedetta Rossi, panico improvviso: la truffa che le ha rubato un sacco di soldi

Benedetta Rossi ha voluto rendere pubblica quella truffa subita da una persona a lei cara, che ha lasciato tutti quanti senza parole. Poteva capitare a chiunque, ha pianto per tre giorni di fila.

I truffatori se le studiano veramente tutte per cercare di imbrogliare la povera gente. Puntano sulla bontà umano, sul lato che tocca affetti e famiglia, per questo riescono in molti casi a truffare i malcapitati. Purtroppo per colpa di queste persone, la gente sta diventando sempre più diffidente, motivo per cui, nel momento in cui succedono cose vere, per paura, semplicemente non si interviene più.

E’ questo che fanno questi balordi, rendono gli esseri umani completamente privi di umanità verso gli altri. Proprio per cercare di scongiurare questa evenienza, Benedetta Rossi ha voluto parlare di quella truffa che sta spopolando oggi giorno, alla fine se ci caschi ti rubano un sacco di soldi.

La truffa raccontata da Benedetta Rossi

Aprendo un attimo una parentesi, senza minimizzare assolutamente la truffa in questione, volevamo solo dirvi, che come ogni anno, la mitica Benedetta Rossi, ha pensato ai suoi fedeli follower. Se spulciate tra gli ultimi post social, troverete delle ricette per Pasqua e/o Pasquetta, veramente niente male. Seguite i consigli di una delle food blogger più amate di sempre e stupirete totalmente i vostri commensali, i quali, un menù del genere non se lo sarebbero mai aspettato.

Per farvi qualche esempio, piatti quali, “l’arista fruttata” o la “pastiera napoletana di Pasqua” e ancora la “crostata morbida salata di Pasqua”, faranno realmente al caso vostro. Ricordatevi sempre che di idee innovative, non le troverete soltanto sui canali social di Benedetta, ma anche in televisione oppure nei suoi deliziosi libri di cucina, dove ogni ricetta viene spiegata dalla “a alla z”.

Un “video di servizio”

Detto questo, l’articolo di oggi, si vuole concentrare su una terribile truffa ai danni della povera zia Rosella, uno dei tanti membri della numerosa e unita famiglia di Benedetta Rossi. Le due donne, ancora visivamente molto provate, hanno voluto raccontare la disavventura subita dalla donna, in modo che fatti del genere non si verifichino più, con un “video di servizio”.

In pratica, zia Rosella, ha subito l’inganno “della finta telefonata“, dove dei carabinieri falsi, l’hanno informata telefonicamente, che uno dei suoi due figli aveva avuto un incidente, investendo delle persone sulle strisce e che per aiutarlo ad uscire di prigione, la donna avrebbe dovuto pagare dei soldi. Purtroppo la zia di Benedetta presa dal panico per i troppi dettagli che quell’uomo al telefono le ha fornito, è caduta nella trappola e ha consegnato il denaro.

Come ha poi rivelato lei stessa, ha pianto tre giorni per lo shock subito. Per evitare che altri potessero cadere nello stesso tranello, ha invitato più gente possibile a condividere questo video social, per fare in modo che fatti del genere non capitino più. Anche perchè come ha dichiarato la Rossi: “Ci tengo a precisare che mia zia non è una persona ingenua o sprovveduta. Tuttavia questi truffatori sono riusciti, attraverso delle tecniche di linguaggio molto elaborate, ad ingannarla…”.