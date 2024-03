Margherita Buy, sapete chi è la figlia dell’attrice? E’ famosissima e le somiglia tantissimo

Avete mai visto la figlia di Margherita Buy? La conoscete tutti ed è diventata famosissima. Di seguito i dettagli

Margherita Buy è una protagonista del cinema italiano ed è tra le attrici più premiate per il suo innato talento nella recitazione. Classe 1962, debutta nel panorama cinematografico all’età di 24 anni e recita nel film di Nino Bizzarri intitolato “La seconda notte“.

Al suo esordio si aggiudica il suo primo Globo D’Oro come miglior attrice rivelazione. Un debutto che lascia ben sperare sul futuro eccellente dell’attrice e che conferma ampiamente con il film “La stazione” con cui si aggiudica il David di Donatello.

Seguono infiniti successi di Margherita e tantissimi riconoscimenti per le sue performance. Nonostante l’immenso talento che ha dimostrato in oltre 35 anni di carriera, la grande attrice convive con una forte forma di ansia che con il tempo ha imparato a gestire.

“Quando l’ansia si presenta cerco di ascoltarla. Non mi fa più paura come accadeva le prime volte. L’ansia è solo uno stato d’avvertimento e la soluzione migliore è farsela amica. E’ l’unico modo per gestirla e attendere che se ne vada”, ha raccontato Margherita Buy in una vecchia intervista.

Margherita Buy e l’esordio da regista

Margherita Buy è una grandissima professionista che è diventata un’icona del cinema italiano ed è tra le donne più premiate per il suo talento e le performance straordinarie. Una donna determinata e coraggiosa che è stata in grado di affrontare le sue ansie e trasformarle in un progetto produttivo.

«Ho preso la mia paura e ho deciso di riderci su», confessa Margherita con il suo primo film da regista intitolato “Volare“. Il film, nelle sale dal 22 febbraio, è una storia autobiografica che narra la vicenda di un’attrice famosa e della sua paura di prendere l’aereo. Decide di affrontare quel terrore iscrivendosi ad un corso di “aerofobia“: “Con le mie paure mi do fastidio da sola! E allora ho deciso di prendermi un po’ in giro. Tra l’altro, girando il film ho scoperto che questa è una paura davvero molto diffusa“.

Avete mai visto la figlia di Margherita Buy?

Margherita Buy è un’attrice magistrale che ha dimostrato di essere anche una grande regista con il suo primo film “Volare“. Si tratta di un’autobiografia dell’attrice e parla della sua paura di volare. Nel film c’è anche Caterina De Angelis, che interpreta la figlia della protagonista ma anche nella vita reale, Margherita Buy è sua madre.

Caterina ha 23 anni ed è nata dall’amore tra Margherita e Renato De Angelis, un noto chirurgo con cui ha condiviso ben 16 anni di vita. Come sua madre, anche Caterina è una promessa del cinema anche se inizialmente non aveva il benestare di mamma Margherita: «Non avrei mai voluto che diventasse un’attrice. Invece, ovviamente, è successo; sta succedendo. I figli non ascoltano mai i consigli dei genitori. E va benissimo così. Sono felice per lei. Pure piuttosto orgogliosa», ha confessato la regista in un’intervista a Oggi.