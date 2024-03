Amadeus rimpiazzato senza pietà proprio da un suo collega: i vertici di Viale Mazzini hanno deciso

Per Amadeus è stato un duro colpo. L’amatissimo conduttore del Festival è stato sostituito proprio da lui.

Amadeus è uno dei conduttori più amati dagli italiani che, nel corso della sua carriera, si è contraddistinto per la sua gentilezza, la professionalità e la grande simpatia. Dopo decenni di attività, Ama continua ad essere uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.

All’anagrafe è Amedeo Sebastiani, nasce 1962 a Ravenna ma cresce a Verona con la sua famiglia. Poco più che maggiorenne è attratto dal mondo dello spettacolo ed inizia a cimentarsi nella conduzione radiofonica. Inizia la sua attività a Radio Verona, ma viene immediatamente notato dal talent scout Claudio Cecchetto.

Nel 1986, grazie al cacciatore di talenti, Amadeus debutta a Radio Deejay in cui resta fino al 1994, diventando uno degli speaker di punta insieme a Jovanotti, Gerry Scotti, il grande Fiorello e Marco Baldini.

Un successo dopo l’altro e Amadeus diventa uno dei volti più amati della televisione italiana al timone di programmi come “L’Eredità” e “I soliti ignoti“. Il suo grande sogno è quello di condurre il Festival di Sanremo e nel 2020 riesce a realizzare il grande desiderio.

Amadeus, l’addio al Festival di Sanremo

Amadeus è un grande protagonista della televisione italiana che, per ben 4 edizioni di fila, ha condotto il Festival di Sanremo. Da poco più di un mese si è conclusa la 74esima edizione della kermesse che ha registrato un record di ascolti, ma anche un momento di forte emozione per l’addio dell’amatissimo Amadeus.

Il direttore artistico aveva già annunciato che sarebbe stato il suo ultimo anno alla conduzione del Festival ed ora si attende di scoprire l’identità del futuro presentatore che prenderà il posto di Ama. «Mi porta via Fiorello ed è giusto che sia così. Mai avrei immaginato di fare cinque Festival di Sanremo consecutivi, non vorrei mai superare il record di Pippo Baudo e Mike Bongiorno», ha ammesso Amadeus.

Amadeus, sostituito proprio da lui

Amadeus ha concluso il suo percorso alla conduzione del Festival di Sanremo, ma milioni di telespettatori sperano di rivederlo sul palco dell’Ariston e non possono fare a meno della sua presenza nel piccolo schermo. Da pochi giorni è stato diffuso il nuovo palinsesto Rai per la stagione primaverile e Rai Pubblicità ha lanciato la notizia in merito al nuovo programma intitolato “Evviva!” che sarà condotto da Gianni Morandi.

Il presentatore lo scorso anno ha affiancato Amadeus al Festival di Sanremo ed ora sta per tornare in prima serata con un programma tutto suo. Secondo quando riportato da Davide Maggio “Sarà una produzione che racconterà l’Italia, con la sua storia e i personaggi che fanno parte del suo patrimonio culturale. Sarà un itinerario in cui si racconterà la tv… in tv!“.