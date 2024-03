Giulia De Lellis, altro che brava imprenditrice e influencer: il futuro della ex fidanzata di Damante è solo questo

L’influencer ed imprenditrice più famosa del web proiettata verso un nuovo futuro professionale. Di seguito i dettagli

Giulia De Lellis è una delle influencer più apprezzate del web e su Instagram è seguita da circa 5 milioni di followers con cui condivide progetti professionali e momenti di vita personale. Classe 1996, diventa celebre grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Nel 2015 decide di corteggiare l’amatissimo Andrea Damante. Il loro percorso nel dating di Maria De Filippi è stato uno dei più seguiti dai telespettatori italiani che si sono appassionati alla loro love story. Giulia e Andrea vivono una bellissima storia d’amore che si conclude nel 2018 a causa di un tradimento da parte del deejay.

Dopo aver concluso l’esperienza di Uomini e Donne, per la De Lellis si sono spalancate le porte del successo e le numerose collaborazioni professionali, le hanno permesso di diventare una delle influencer più apprezzate del web.

Nel 2021 ha condotto Love Island, un reality show in cui circa una trentina di single vivono insieme in una villa con l’obiettivo di trovare il vero amore. Giulia De Lellis realizza così il suo grande sogno di presentare un programma televisivo.

Giulia De Lellis, torna in tv

Giulia De Lellis è una donna determinata, tenace che con la sua professionalità è riuscita a realizzare una carriera straordinaria. «Non mi stanco mai, da sempre. Sarà perché amo quello che faccio e mi impegno a trovare sempre la parte bella nel brutto della vita», ha svelato Giulia in una vecchia intervista.

Dallo scorso novembre, la De Lellis è tornata in televisione per condurre “Amore alla prova“, in onda su Real Time in cui quattro coppie in crisi accettano di vivere tutti insieme per cercare di risolvere i loro problemi. «È un esperimento sociale molto interessante e divertente, visto che entriamo all’interno degli equilibri e delle dinamiche di relazione», ha raccontato la conduttrice.

Il futuro professionale di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, sin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, è riuscita ad emergere e a farsi amare da milioni di persone. Attualmente sta vivendo un periodo d’oro ed oltre ad essere un’influencer di successo, è anche un’imprenditrice che ha avviato la sua linea di bellezza “Audrer” con ben 12 dipendenti. Giulia De Lellis è diventata anche docente universitaria per un giorno.

Il 20 marzo l’influencer ha tenuto una lezione alla Bocconi, una delle Università più prestigiose d’Italia, dedicata al Master in “Fashion, experience & design management“. Giulia ha raccontato di aver iniziato facendo la commessa a 1200 euro al mese: “Voglio motivare chi ascolterà le mie parole: io dal niente ce l’ho fatta. (…) La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò”.