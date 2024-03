Canale 5, il dramma nascosto i sorrisi: Pier Silvio questa volta non ce la fa e fa flop

Tra emittenti televisive “è guerra”, motivo per cui non sempre Mediaset può vincere nel palinsesto. Ecco con quale programma si è verificato un flop per Pier Silvio Berlusconi, il quale ha avuto molti rivali quella serata.

Per quanto si possa studiare il palinsesto nei minimi dettagli, per non parlare di quella pianificazione quasi maniacale su come e quando dovranno andare in onda determinati programmi, non si può gestire anche il palinsesto degli altri. Anche se il programma scelto è valido, se sugli altri canali, i telespettatori trovano un motivo per cambiare, lo share crolla.

Ed è successo probabilmente questo in casa Mediaset, in quanto Pier Silvio Berlusconi ha mandato in pista una delle sue conduttrici migliori, ma purtroppo la lotta è stata tra rivali di un certo spessore nelle altre emittenti. Ecco che valori di share e di ascolti in generale sono stati registrati.

Il flop di Mediaset per quel programma

Il programma in questione viene condotto da una presenza molto importante per quanto riguarda la programmazione del palinsesto Mediaset. Da sempre una delle conduttrici più amate, in quanto grazie alla sua simpatia e professionalità, riesce a fare breccia nel cuore del suo pubblico. In questo show lei ci ha sempre creduto, motivo per cui è giunta alla seconda edizione.

Il programma, per ogni puntata è sempre ricco di ospiti interessanti e di interviste ancora più accattivanti. Questa ultima puntata che è andata in onda ha visto l’ingresso di attori celebri, come per esempio Claudio Amendola e Biagio Antonacci. Nonostante loro e la simpatia della conduttrice, i dati dello share parlano chiaro, non si sono registrati i numeri che dal Biscione si aspettavano. Volete sapere di chi stiamo parlando?

Michelle Impossible non ce la fa

Per chi non l’avesse capito, il programma in questione è quello condotto dalla grande Michelle Hunziker, la quale con il suo Michelle Impossible, durante la puntata del 20 marzo ha tenuto incollati al televisore soltanto 2 milioni di telespettatori, raggiungendo uno share di circa il 13,8%. La sua grande rivale in quella serata però è stata Federica Sciarelli, con il suo Chi l’ha visto, con il quale ha guadagnato uno share del 13% ma con un numero di telespettatori sintonizzati di 2 milioni e 36mila spettatori.

Ottimi risultati anche per Rai Uno, con il documentario su Ennio Morricone, il quale ha fatto guadagnare a mamma Rai il 14,4% di share e un numero di telespettatori di circa 2 milioni e 133 mila spettatori. Buoni i risultati anche per gli altri canali Mediaset, Rai, La7 e TV8. Per quanto Michelle Hunziker possa comunque sentirsi orgogliosa per i numeri che ha raggiunto, avrà sicuramente pensato: “bene ma non benissimo”.