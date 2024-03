The Ferragnez, è guerra: volano stracci ma soprattutto diffide | L’amore è solo un ricordo

E’ veramente finito l’amore tra I Ferragnez? Si erano tanto amati e adesso volano diffide, tra Fedez e Chiara Ferragni, il futuro sembra più nebuloso di quello che si pensava. Ecco cosa sta succedendo.

Fedez e Chiara Ferragni sono (o sono stati non si sa ancora) una di quelle coppie che hanno sempre fatto sognare i più romantici, in quanto tutto del loro amore era da favola, dalla proposta, al matrimonio, alla loro vita insieme fino al modo straordinario in cui si occupano dei loro figli, Leone e Vittoria.

Purtroppo però, da quello che si può intuire, la loro favola potrebbe non finire con l’happy ending tanto sperato. I rumors su di loro sono molto altalenanti e non si sa di preciso che direzione prenderà questa storia, per ora si vocifera che siano volate diffide da entrambe le parti. Sarà vero?

I Ferragnez e le diffide che volano

Che I Ferragnez siano in crisi questo è poco ma sicuro, non c’è bisogno dell’investigatore privato per capirlo. Quello che è ancora incerto è il loro futuro, i più pessimisti sostengono che hanno già aperto le trattative per il divorzio, i più romantici continuano a sperare di vederli al più presto nuovamente riuniti sotto lo stesso tetto.

C’è da dire che quei piccoli indizi social non lasciano trasparire nulla di buono, abbiamo visto Fedez togliere “il segui” dalle sorelle e dalla mamma di Chiara, abbiamo poi visto quella festa di compleanno di Leone, con entrambi i genitori è vero, ma emotivamente molto distanti, con i figli di spalle. Una novità nella vita dei due personaggi pubblici. Secondo Deianira Marzano poi: “Caso Fedez Ferragni: loro nemmeno si parlano. Hanno fatto le foto separate e giocato separati, la situazione sembra davvero tesa… Tanto da non parlarsi”.

E’ veramente finita?

In tutto questo guazzabuglio di rumors e indizi social sui Ferragnez, da quello che si apprende sul sito di Fabrizio Corona, Dillinger News: “Vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico” e ancora: “Ci sono quindi due diffide: lui le ha impedito di mostrare i figli sui social, in tv e sui giornali (infatti il volto di Leone è obliterato anche sulla copertina di Chi), mentre la Ferragni lo ha diffidato dal raccontare di lei quando lui sarà ospite da Francesca Fagnani…”.

Ovviamente questi sono solo rumors, in quanto nessuno dei due ha smentito o confermato questa dichiarazione, ovvio che qualcosa è cambiata nella gestione dei social da parte dei Ferragnez. Speriamo solo che Federico e Chiara riescano a ritrovare quel loro amore passato che tanto aveva fatto sognare i loro follower.