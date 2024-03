Gf, Alfonso Signorini nel mirino della bufera: ecco cosa gli hanno combinato due concorrenti | Vergogna inaudita

Non è la prima volta che Alfonso Signorini è testimone di una situazione del genere, in quanto è già successo diverse volte che le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso tutto dagli albori. Ecco che cos’è successo tra i due gieffini.

Il Grande Fratello sta quasi per giungere a termine in una delle edizioni più lunghe della storia. Qualche sera fa abbiamo assistito ad un colpo di scena dopo l’altro e quella puntata ha tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori.

Eppure, tra tutto questo guazzabuglio di sentimenti, in quanto abbiamo visto odio, rancore, litigi, dispetti, battibecchi, amori nati, amori terminati e così via, due gieffini hanno regalato ai telespettatori un momento magico. Ecco a cosa è stato testimone Alfonso Signorini, il quale viste anche le altre edizione è ormai un esperto.

Alfonso Signorini e i due gieffini

In merito ai due gieffini in questione, volevamo prima ragguagliarvi su quello che è successo durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello. Abbiamo assistito, come dicevamo, a moltissimi colpi di scena, in quanto l’azione è stata talmente repentina, che si è fatto fatica a seguirla. In pratica le parole della serata sono state “eliminazione” e “in finale”. Infatti, sappiamo che i finalisti che parteciperanno alla puntata finale che si terrà il 25 marzo saranno Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla.

Chi è dovuto uscire dalla porta rossa, ad un passo dalla finale sono stati Alessio, Federico e Giuseppe. Tre gieffini invece sono stati nominati d’ufficio e parliamo di Greta, Letizia e Sergio. Nella puntata di lunedì, il più votato volerà direttamente in finale, mentre gli altri due dovranno abbandonare la Casa.

L’amore tra Alessio e Anita

In merito al discorso di apertura, Alfonso Signorini non è la prima volta che vede nascere un amore, tra le telecamere del Grande Fratello. Nelle scorse edizioni è già successo e questa volta non è diverso, in quanto abbiamo visto Alessio Falsone e Anita Olivieri, giurarsi amore eterno e nonostante la gieffina sia stata eliminata da qualche giorno, il giovane ha decretato di voler portare avanti il loro amore anche fuori dalla Casa.

Adesso i due si saranno ritrovati, essendo entrambi fuori dai giochi. Quello che aveva colpito, sono state le parole rilasciate da Falsone qualche tempo fa, quando aveva dichiarato ai suoi compagni d’avventura: “Lei è il tipo di donna che mi piace, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto…Anita mi ha rovinato! E’ una donna e nel momento in cui l’ho capito non c’ho visto più…”. Concludendo poi: “La cosa che mi ha sorpreso è che lei è la persona più simile a me che abbia mai conosciuto…”.