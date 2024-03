Cesara Buonamici, altro che giornalista: ormai il suo destino è segnato dopo il Grande Fratello

Per la celebre giornalista di Canale 5 si prospetta una nuova avventura professionale. Di seguito i dettagli

Cesara Buonamici è una stimata giornalista che per decenni ha prestato il proprio servizio al TG5 e dal 2023 è diventata l’opinionista del Grande Fratello. Intellettuale, professionale e dedita al lavoro, Cesara ha conquistato il grande pubblico ed è seguita da milioni di telespettatori.

Classe 1957, subito dopo aver conseguito la laurea in Farmacia, inizia a lavorare presso Tele Libera Firenze. Inizia a condurre diverse trasmissioni per l’emittente toscana, collabora con diverte testate e nel 1987 diventa giornalista professionista.

Agli inizi degli anni Novanta, fonda il tg5 insieme ad Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun. Per oltre dieci anni, la giornalista ne diventa il volto principale conducendo prima l’edizione delle 13:00 e successivamente quella delle 20:00.

Cesara è una delle protagoniste principali dell’informazione italiana e nel corso della sua carriera, ha svolto un lavoro eccezionale e degno di rispetto. Dal 2023 è diventata l’opinionista del Grande Fratello dove affianca la conduzione di Alfonso Signorini.

Il doloroso retroscena di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici sta dimostrando anche al Grande Fratello la sua estrema professionalità. Gli italiani la amano per la sua sincerità pur utilizzando sempre la gentilezza. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Verissimo prima dell’avventura del reality, la Buonamici ha svelato un retroscena doloroso della sua vita dovuto alla lotta contro la malattia.

Quasi per caso, la giornalista ha scoperto di avere un tumore al seno che “per fortuna è stato preso molto in tempo“. Fortunatamente, le cure ricevute dal Policlinico Gemelli le hanno salvato la vita e durante l’intervista ha ammesso: “Mi sono salvata con la prevenzione, facendo dei controlli ravvicinati. Cerco adesso di aiutare come posso l’equipe che mi ha curato e che si spende tantissimo. E’ qualcosa che ti cambia tra la vita e la morte. E’ giusto dare una mano essendo stata fortunata”.

Cesara Buonamici, cosa farà dopo il Grande Fratello

Il Grande Fratello sta per chiudere i battenti ed il 25 marzo sarà decretato il vincitore di questa edizione nip. “La finale non è il 4 di aprile ma il 25 marzo. Quindi i nostri concorrenti faranno la Pasqua a casa. Io non vedevo l’ora di dirvelo, questa sera finalmente mi hanno dato l’ok“, ha svelato Alfonso nella diretta del 14 marzo. Ma Cesara Buonamici cosa farà dopo il Grande Fratello?

Secondo alcune indiscrezioni, l’opinionista del reality potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. La voce è stata diffusa da Dagospia secondo cui pare che, dopo il successo riscosso al Grande Fratello, Cesara sarebbe la persona giusta per salvare il talk show dalla crisi di ascolti che sta vivendo.