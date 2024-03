Antonella Clerici, altro che Regina della tv: quello che ha confessato in diretta tv fa gelare il sangue al pubblico

A dimostrazione del fatto, di quanto Antonella Clerici sia una professionista a tutto tondo, la regina della televisione ha lasciato tutti quanti senza parole per quella spiegazione rilasciata durante il suo cooking show.

Antonella Clerici è una conduttrice molto amata, è impossibile non seguirla, anche perché con lei tutto sembra una festa. Ogni show che conduce è un successone, il bello è che passa da essere conduttrice di E’ sempre mezzogiorno alle varie versioni di The Voice, sempre con la stessa professionalità e grinta con cui ci ha abituato nel corso degli anni.

Ma Antonellina ne sa moltissimo anche su altri fronti, motivo per cui chiamarla regina, soltanto della tv è riduttivo, dopo quello che ha detto sono rimasti tutti quanti senza parole, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato, che la conduttrice fosse esperta pure di queste altre materie. Ecco che cosa ha dichiarato.

Antonella Clerici quello che ha confessato ha lasciato tutti senza parole

Anonella Clerici continua a regalare dei numeri pazzeschi in Rai con i suoi programmi. Ancora qualche puntata e anche questa edizione di The Voice Senior sarà giunta al termine e se dovessimo tirare le somme con le puntate da poco concluse, la Clerici ha toccato dei picchi di share notevoli. Ricordatevi che l’avventura di Antonella per il franchising di The Voice non è finito, in quanto ad aprile, parteciperà al nuovo Spin-off (chiamiamolo così), conducendo i primi due episodi di Generation di The Voice, dove i giovani concorrenti parteciperanno insieme ai nonni.

Una nuova avventura tutta da gustare. Ed è in merito proprio al tema di “nuove avventure” che secondo le indiscrezioni rilasciate da abruzzo.cityrumors.it, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto la Clerici nella sua squadra, magari proprio vicino a Maria De Filippi. Come aveva dichiarato tempo fa Antonella però: “Esplicitamente non ho mai ricevuto proposte, ma so di avere degli estimatori a Mediaset. Questo mi fa piacere ma ormai ho una certa età… a meno di proposte pazzesche, resto in Rai”. Chissà che quest’anno l’ad di Mediaset non riesca ad attirare l’attenzione della Conduttrice di E’ sempre mezzogiorno?

Le perle di saggezza di Antonella

In veste di conduttrice, Antonella Clerici la conosciamo da decenni ormai, ma a dimostrazione del fatto che lei è la regina della televisione a 360°, qualche giorno fa, ha voluto stupire tutti i suoi fan con questa intro, prima di iniziare un’altra puntata di E’ sempre mezzogiorno: “Oggi, 20 marzo, è la giornata internazionale della felicità…Questa giornata è stata istituita dall’ONU per riconoscere l’importanza di questo sentimento nella vita di tutti i giorni. D’altronde, è ovvio questo…”.

Inoltre ha rivelato: “la giornata mondiale della felicità cade proprio nell’equinozio di primavera…La primavera è un po’ il simbolo dell’inizio del rifiorire. Quante volte, infatti, diciamo che con l’arrivo della primavera rifiorisce tutto e facciamo i nostri cambiamenti. Spesso la felicità è nelle sfumature e anche nelle piccole cose…”. Per poi rivelare, prima di inizare il suo show, che questa felicità arriva anche dal cibo, si passa dalla pizza, alla pasta alla carne e così via.