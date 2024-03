Rai, gaffe assurda in televisione: tutta colpa di una nota giornalista | Imbarazzo e gelo in studio

In diretta, per quanto si cerchi di pianificare tutto nei minimi dettagli, la gaffe può sempre sopraggiungere. Lo sa bene la nota conduttrice, la quale si è sentita “gelare”, dopo aver commesso quello scambio di persone. Ecco che cos’è successo.

Non è facile condurre un programma, che sia in Rai o in una qualunque altra emittente televisiva, in quanto bisogna sempre fare molta attenzione a quello che si dice. Soprattutto in diretta, l’imprevisto può sempre capitare e molte volte, non si sa di preciso come uscire dall’imbarazzo.

Diciamo che bisogna avere dalla propria, un bagaglio di esperienza notevole, per avere il problem solving “sviluppato”, per riuscire a cavarsela in ogni situazione. La nota conduttrice lo sa molto bene, in quanto dopo quella gaffe, ha sicuramente “sudato freddo” per qualche secondo. Ecco che cos’è successo in diretta.

La gaffe della nota conduttrice Rai

E’ una famosa conduttrice, nonché ex giornalista ed ex modella italiana che ha dimostrato nel corso della sua carriera di non essere soltanto un “bel faccino”. Ha grinta, tenacia, professionalità e anche un alto senso dello humor, caratteristica che dimostra ogni volta che le “scappa” una gaffe. Il suo pubblico la ama anche per questo, in quanto la fa sembrare più reale agli occhi degli spettatori. È umana, tutti quanti sbagliamo, ma la sua peculiarità è quella di avere sempre la battuta pronta che l’aiuta ad andare avanti nell’intervista, senza perdere il filo del discorso per l’imbarazzo.

Siccome le gaffe della conduttrice sono epiche e resteranno probabilmente per sempre negli annali della Rai, volevamo riportarvi tre dei lapsus più divertenti di cui ancora oggi se ne parla. Sicuramente non potevamo non citare il lapsus avvenuto durante l’intervista con Katia Ricciarelli, quando la conduttrice le ha chiosato: “Ah tu eri l’amante? Non lo sapevo” ottenendo una risposta dalla diretta interessata che l’ha gelata per qualche secondo: “Come ti permetti? Io ero l’amore della sua vita”.

La seconda è quando ha decretato il vincitore del gioco a premi che si svolge regolarmente in trasmissione, assegnando quindi il montepremi previsto allo spettatore felice. Peccato che la risposta era sbagliata, costringendo quindi la Rai ad intervenire in seguito, per via delle polemiche che questa storia aveva generato, annullando quindi la vincita.

L’ultima, ma non per questo meno divertente è stato quando l’ex modella, parlando della vincitrice di questo Festival di Sanremo 2024, ha dichiarato sempre rigorosamente in diretta: “Per quanto riguarda Angelina Jolie…”, scatenando l’ilarità sui social, per quella fusione fatta tra la Jolie e Geolier. Ovviamente resasi subito conto della gaffe, si è corretta subito dicendo, Angelina Mango, tra una risata e l’altra.

Il nuovo lapsus di Caterina

Come avrete capito, la conduttrice in questione è la bella, brava e simpatica, Caterina Balivo, la cui nuova gaffe commessa al suo programma, La volta buona, ha fatto sorridere nuovamente tutti i suoi telespettatori. Tanto ormai c’è abituata, come aveva simpaticamente dichiarato: “Io ho le spalle larghe”.

Ad ogni modo, qualche giorno fa, la Balivo ha intervistato in studio Lorenzo Licitra, il protagonista del celebre musical, Jesus Christ Superstar. L’ospite, nella storia interpreta Gesù e dalla Balivo c’è andato insieme al suo predecessore, il quale ha interpretato questo ruolo per 50 anni.

Durante l’intervista, Caterina ha chiesto a Lorenzo: “Lorenzo, insomma tu sei il nuovo Giuda…Raccontami…”, tra le risate generali, il protagonista ha corretto la conduttrice: “Gesù, Gesù…”. Resasi subito conto della gaffe ha chiesto: “Cosa ho detto?”. Una volta capito l’errore e dopo una risata collettiva, la Balivo ha ripreso in mano la situazione dicendo: “Gesù…Si si, le faccio spesso di gaffe non vi preoccupate…Andiamo avanti…”.