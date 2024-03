Rai, colpo grosso per la rete: la colpa è chiaramente di Amadeus | I vertici non sanno più che fare

Dalla Rai non sanno più cosa fare con Amadeus, è impossibile impedirgli di portare a Viale Mazzini quei risultati. Come al solito tutto quello che tocca Ama diventa oro, ecco di che cosa stiamo parlando.

La Rai vanta un palinsesto di tutto rispetto, con dei picchi di share notevoli, merito anche dei programmi inseriti nel palinsesto e dei conduttori che li gestiscono da anni. E’ anche merito loro che Viale Mazzini è una emittente forte, competitiva con le altre concorrenti.

Per questo, una volta che trova i conduttori che ne valgono la pena, mamma Rai se li “tiene stretti”. E’ il caso di Amadeus, il quale riesce sempre a tenere incollati milioni di telespettatori durante i suoi vari programmi. Anche in questo caso, ha fatto un record di ascolti.

Colpo grosso della Rai

In base alle indiscrezioni riportate da lanostratv.it, sappiamo che il programma condotto da Amadeus, Affari tuoi, dovrebbe proseguire la programmazione fino al 1° giugno, prendendosi poi la classica pausa estiva, come succede ogni anno al palinsesto Rai. Fino a settembre, nella fascia dell’access primetime, terrà compagnia al pubblico lo show, Techetecheté.

Inizialmente si era pensato di fari ritornare I soliti ignoti dopo la pausa estiva, ma da rumors che circolano in questi giorni, come abbiamo letto su lanostratv.it, da Viale Mazzini potrebbero cambiare idea e far tornare di nuovo Affari tuoi sempre con Ama, il quale riprenderebbe quindi il suo ruolo di conduttore. Ovviamente questi sono solo rumors, in quanto è ancora troppo presto per parlare di quello che accadrà nel palinsesto di settembre. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie in merito.

Amadeus come Re Mida

Riprendendo il titolo ironico, Amadeus come sempre ha fatto toccare dei picchi di share altissimi alla Rai, grazie alla sua performance in Affari tuoi. Per farvi un esempio, nella puntata del 18 marzo, Ama è riuscito a tenere incollati davanti alla televisione, ben 6 milioni di spettatori, guadagnando uno share del 28%. Neanche se glielo impedissero da Viale Mazzini, Amadeus riuscirebbe a fallire. Quando un conduttore piace, piace. Mettiamoci poi anche il programma che è uno dei preferiti dei telespettatori e la combo sarà sempre vincente.

Per questo, si vocifera che dalla Rai non avrebbero voglia di sostituire Affari tuoi con altri programmi, visti i risultati “portati a casa”. In attesa di sapere cosa succederà da settembre in poi, fino a giugno possiamo goderci Ama e il suo show tanto…amato.