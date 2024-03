Belve, i volti più amati e odiati dallo spettacolo sono tutti qui: Francesca Fagnani fa un vero colpaccio

Francesca Fagnani è la “belva originale” e sta per tornare, graffiante più che mai, con una nuova stagione del suo show Rai, Belve appunto, con una lista di ospiti da fare invidia a qualunque talk show. Ecco chi sono.

E’ una conduttrice che riesce a tenere incollati al televisore milioni di spettatori con le sue interviste “graffianti” e dirette. Stiamo parlando di Francesca Fagnani, la quale con il suo programma Belve, ha fatto veramente “bingo”. Questo show senza di lei non potrebbe esistere, in quanto non c’è Belve senza Fagnani. La chimica tra la conduttrice e il suo programma è innegabile, Francesca è chiaramente nel posto giusto al momento giusto ed è per questo che i fan la seguono sempre con molto ardore.

La stagione passata ha chiuso con dei numeri esorbitanti e la nuova imminente edizione di Belve, promette dei numeri altrettanto da record, visti gli ospiti che si vociferano potrebbero prendere parte alle varie puntate. Siamo sicuri che la giornalista “con la domanda pungente” sempre pronta, farà alzare lo share a livelli esponenziali.

Francesca Fagnani e il colpaccio a Belve

Francesca Fagnani è la nota giornalista e conduttrice, seguita non soltanto per la sua carriera lavorativa ma anche per la sua vita amorosa, essendo la compagna di Enrico Mentana. Nonostante i fan cerchino sempre di scoprire maggiori dettagli su questa coppia molto amata, restano spesso con un bel “pugno di mosche” essendo entrambi due personalità molto riservate e gelose della sua privacy. Quei pochi dettagli che abbiamo appreso nel corso degli anni sono stati tramandati soltanto per loro gentile concessione.

E’ la grinta che più di tutto colpisce della Fagnani, non c’è intervista che non potrebbe sostenere. Epica è stata la sua risposta, durante una passata intervista: “Se c’è un personaggio che non ho avuto il coraggio di invitare? Macché, ho invitato anche il Papa…Mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto ‘Ma ‘sto schiaffo alla cinese?’”. Da questa risposta è palese intuire come Francesca riuscirebbe a far arrossire perfino il Dalai Lama (ovviamente si scherza), grazie a quella bravura che la contraddistingue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fagnani (@frafagni)

Dei nomi di prestigio

In merito alla prossima edizione di, Belve, di Francesca Fagnani, sappiamo che lo show graffiante della Rai tornerà martedì 2 aprile, subito dopo la grigliata di Pasquetta per capirci. Per ora non ci sono conferme ufficiali sui possibili ospiti che si siederanno faccia a faccia con la conduttrice, a parte quella indiscrezione, sull’ospitata di Fedez, il quale potrebbe approfittare dello show per parlare del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Oltre lui, da quello che abbiamo letto da TvBlog e Dagospia, potrebbero approdare molti nomi rilevanti, come per esempio Simona Ventura, Loredana Bertè, Marcella Bella, Antonella Clerici, Francesca Cipriani Alessandro Borghi Giacomo Giorgio e forse anche Matteo Salvini. Per il momento come dicevamo sono solo rumors, ma se uno o più di questi personaggi confermerebbe la propria presenza dalla Fagnani, la Rai avrebbe fatto veramente un “grosso colpaccio”, voi che dite?