” Sto male”: Dramma Mediaset, il dolore è dietro l’angolo | Imbarazzo in diretta televisiva

Dramma in diretta Mediaset, non solo lui ma tutti sono rimasti scioccati ed è per questo che un senso di malessere ha colpito tutti quanti. Ecco che cos’è successo durante la diretta televisiva.

Questo mondo sta collezionando sempre più fatti di cronaca terribili, ormai si ha paura di tutto, perfino di uscire di casa. Le conseguenze a volte sono veramente devastanti, per quanto la vigilanza sia stata intensificata, molti fatti sfuggono dal nostro controllo.

Per questo poi durante le dirette Mediaset, succedono i fatti, come quello di cui andremo a parlarvi a breve. Questa particolare casistica ha fatto “sentire male” un pò tutti, in quanto, eventi del genere non dovrebbero succedere. Speriamo che le punizioni siano intensificate in modo da scoraggiare queste persone a commettere atti del genere.

Dramma a Mediaset durante la diretta televisiva

Prima di ragguagliarvi su tutto quello che è successo in diretta, dobbiamo fare un passo indietro e spiegare che cos’è successo. In pratica, qualche settimana fa, un’anziana di 84 anni è stata aggredita da un clochard a Milano, in quanto la signora gli aveva negato l’elemosina. Al suo rifiuto, l’uomo l’ha colpita alle spalle con una stampella, facendola cadere per terra, sbattendo così la testa sull’asfalto.

L’anziana, soccorsa da dei passanti, ha presentato in seguito la denuncia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il responsabile dell’aggressione, un romeno di 71 anni, come spiegano dal Corriere della sera, sarebbe stato riconosciuto anche dalla vittima, oltre ad essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona. Denunciato per lesioni aggravate, sarà compito di chi di dovere, di fare in modo che la giustizia faccia il suo corso.

La tristezza del conduttore

Perchè vi abbiamo raccontato questo terribile fatto di cronaca secondo voi? Perché l’aggressione in questione è stata trattata qualche giorno fa a Mattino 4, il nuovo programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. E’ stato proprio quest’ultimo a manifestare tutto il suo disappunto alla collega, dopo avergli chiesto come stava. Ecco che cosa ha dichiarato: “Sempre bene, anche se sto un po’ male per un’immagine che abbiamo visto ieri e per una storia che racconteremo oggi…”.

Non solo Roberto, ma anche Federica ha manifestato il suo cordoglio: “Vogliamo farvi vedere un’immagine che è davvero, come tra l’altro ha detto Roberto, è terribile…”, riferendosi proprio al volto tumefatto dell’anziana aggredita dal clochard. In seguito, la signora è stata accolta in studio, non nascondendo il fatto di aver avuto e di averne ancora, molta paura, dopo quella terribile aggressione.