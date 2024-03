Martina Colombari, dopo anni lo rivela: quello che nasconde è vergognoso

L’ex Miss Italia ammette un retroscena della sua vita personale. Nessuno poteva aspettarsi questa confessione

Attrice e conduttrice televisiva, Martina Colombari è uno dei personaggi più amati dai telespettatori italiani. Si è imposta nel mondo dello spettacolo grazie alla sua bellezza, ma soprattutto al talento che ha dimostrato in ogni progetto della sua carriera.

La notorietà per Martina arriva a soli 16 anni quando nel 1991 partecipa ad uno dei concorsi di bellezza più famosi della nazione, ovvero Miss Italia. La vittoria della competizione la catapulta nello showbiz e prende parte a diversi film come “Abbronzatissimi“, “Paparazzi“, “Carabinieri“, “I Cesaroni” e “Un medico in famiglia“.

La reginetta di bellezza ottiene un successo straordinario, ma in una recente intervista a Il Messaggero, ha ammesso che il suo fascino “è stato un ostacolo” e moltissimi ruoli le sono stati vietati a causa delle sue gambe slanciate e dei suoi occhi blu mare.

“Un regista poco tempo fa mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E un produttore, dopo un po’: ‘Nessuno ti crede se interpreti una moglie tradita dal marito per una più brutta di lei’. Ma che vuol dire? Ecco, grazie a questi ragionamenti la bellezza per me è stata un ostacolo“, ha raccontato la Colombari.

Martina Colombari, le difficoltà per la sua bellezza

Dotata di una bellezza disarmante, Martina Colombari ha raccontato di aver subito spesso i pregiudizi della gente a causa del suo aspetto fisico. “Fino a 30-35 anni in certi ambienti mi guardavano sempre con un tono di sufficienza. Dovevo convincere che c’era altro. Spesso neanche mi facevano parlare“, ha raccontato a Il Messaggero.

“Per certa gente ero solo una bella statuina da ammirare“, sono le parole di Martina in cui è ben comprensibile la difficoltà che è stata costretta ad affrontare. Fortunatamente, tanta gente ha colto a pieno la bellezza esteriore e soprattutto interiore ed hanno apprezzato il suo talento artistico e interpretativo.

La rivelazione di Martina Colombari

L’ex Miss Italia Martina Colombari è legata da moltissimi anni ad Alessandro Costacurta, un calciatore ed opinionista sportivo. I due coniugi sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo e continuano ad amarsi come il primo giorno. Nel 2004 si sono sposati ed hanno messo al mondo il loro unico figlio Achille.

Le crisi non sono mancate, ma sono tornati ad amarsi incondizionatamente: “Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati“. Il 19 marzo 2024 hanno compiuto 28 anni di vita insieme e Martina ha dedicato un dolce post su Instagram: “Buon anniversario a noi, amore mio! Vorrei tornare indietro a quel 19 marzo 1996 e rivivere tutto questo che abbiamo fatto insieme. Ti amo. Tua Marti“.