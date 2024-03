Gf, Massimiliano Varrese infuriato contro un noto gieffino: “Evitami, sei un arrogante” | Scontro acceso

Il famosissimo concorrente del Grande Fratello continua a far parlare di sè. Massimiliano non ne può più: “Evitami”

Il Grande Fratello sta per chiudere i battenti ed Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione nip, ha confermato che la finale si terrà lunedì 25 marzo. Mancano quindi pochissimi giorni per decretare il vincitore dell’edizione 2023-2024.

“Stasera vi do una notizia che stavate aspettando. Vi dirò quando ci sarà la finalissima, trascorrete le vacanze di Pasqua dentro o fuori? La finalissima sarà lunedì 25 marzo, quindi starete con i vostri cari. Infatti preparatevi che queste due settimane faremo tantissime eliminazioni flash, colpa vostra che siete arrivati in finale tutti insieme“, ha comunicato Alfonso ai concorrenti.

Le urla liberatorie dei concorrenti hanno fatto ben comprendere la tensione che ormai aleggia nella casa di Cinecittà. Dopo circa 6 mesi chiusi tra quelle mura, i gieffini non vedono l’ora di riprendere a vivere la quotidianità lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Le tensioni in casa non mancano e proprio Massimiliano Varrese, che è stato un protagonista indiscusso di questa edizione, ha avuto una forte discussione con un concorrente famosissimo.

Massimiliano Varrese, finalista del Grande Fratello

Sta per concludersi questa edizione del Grande Fratello che ha regalato tantissime emozioni ai telespettatori sempre sintonizzati su Canale 5 e su Mediaset Play. Uno dei protagonisti di questa stagione è stato senza dubbio Massimiliano Varrese. Tra amori impossibili e ritorni di fiamma dal passato, l’attore è riuscito a far emergere la sua personalità.

L’opinione pubblica si è divisa in due tra chi ha amato il carattere forte e determinato di Massimiliano e chi lo ha ritenuto costruito ed ha sperato in una sua eliminazione. Nonostante i parere discordanti dell’opinione pubblica, Varrese è uno dei finalisti del Grande Fratello ed il mantra #FuoriVarrese sembra che non abbia affatto funzionato.

Massimiliano Varrese contro il famosissimo gieffino

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello non mancano le discussioni anche per motivi futili e banali. L’ultima discussione si è scatenata tra Massimiliano Varrese ed un gieffino che, nonostante sia entrato da solo un mese nella casa, ha subito scatenato diverse dinamiche. Stiamo parlando di Alessio Falsone, l’imprenditore 31enne attivo nel campo della ristorazione.

A scatenare la rabbia dell’attore sono state le parole di Alessio: “Uno giudica quello che vede. [..] Io vedo Max che fa le scenette e poi dice ‘oddio mi hanno ripreso’ come se non sapesse che l’hanno ripreso e funziona“. A quel punto Varrese non è riuscito a mantenere il silenzio: “Evitami, mi stai dando fastidio. [..] Basta con questo atteggiamento arrogante. Sei entrato qua dentro facendo lo show dalla mattina alla sera“.