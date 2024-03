Luciana Littizzetto, dietro le quinte di Che tempo che fa ne combina una delle sue: Fabio Fazio non sa più che fare

La conduttrice di “Che tempo che fa” continua a stupire il grande pubblico. Di seguito i dettagli sulla vicenda

Luciana Littizzetto è una delle donne più comiche della televisione e con la sua ironia è riuscita a conquistare l’affetto di milioni di telespettatori. Classe 1964, sin dai suoi esordi è emersa la personalità fuori dagli schemi e per questa ragione è diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Attrice e conduttrice, la Littizzetto ha realizzato una carriera di tutto rispetto. Negli anni Novanta debutta in Rai dove riscuote un’immediato consenso da parte del grande pubblico e dai vertici della tv di Stato. In poco tempo, viene scritturata per moltissimi progetti professionali.

Si divide tra cinema e televisione diventando una delle protagoniste del mondo dello spettacolo. Dal 2005 avvia una collaborazione professionale con Fabio Fazio e la complicità gli permette di formare una coppia insostituibile.

Dopo 15 anni al servizio della tv di Stato, passa a Nove dove conduce “Che tempo che fa” sempre al fianco del suo collega Fabio Fazio. Il format è rimasto sempre lo stesso ed anche Luciana continua a essere la stessa donna ironica e senza peli sulla lingua.

Luciana Littizzetto, l’addio alla Rai

«Non sono una martire. Io e Fabio abbiamo semplicemente capito che non tirava una buona aria in Rai e che era il caso di guardarsi intorno. Siamo stati molto fortunati a trovare un canale che ci ha aperto le porte», ha ammesso Luciana Littizzetto in un’intervista a Vanity Fair.

“Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Il mio ricordo di te sarà sempre felice, perché per me non sei la parte politica di turno che ti rappresenta, ma tutti i volti che ti hanno caratterizzata, da Baudo a Piero Angela, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella“, sono state le parole di Luciana nella lettera di addio alla Rai.

Intanto nei camerini di #CTCF 😄 pic.twitter.com/vScqxrmeDy — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 17, 2024

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Dal 18 ottobre 2023, la conduttrice torinese ha seguito il suo collega Fabio Fazio ed ha abbandonato la Rai per passare al canale Nove. Durante la prima puntata di “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto ha letto una delle sue famosissime letterine: “Caro Nove, eccoci qui come Ambra a dire ‘Non è la Rai’“.

“Io te lo dico, preparati, voglio togliermi tutti i sassolino che ho nelle scarpe, che dopo decenni sono diventati grossi come nuraghi. E sappi che dirò tante parolacce, tutte quelle che non potrò dire in tanti anni”, ha proseguito Luciana. L’ironia non l’ha persa e in una delle ultime puntate del talk show ne ha combinata un’altra delle sue. Nei camerini, intenta a provare l’outfit per la puntata con un lungo tubino nero in pelle, ha scherzato: “Non riesco a respirare, sembra pelle di salame. Mi scappa già la pipì“.