Federica Panicucci perde le staffe in diretta televisiva: panico e imbarazzo a Mattino 4

Federica Panicucci ha “ripreso” un ospite per una frase che ha detto, incoraggiandolo a non dire più quelle cose. Ecco che cos’è successo a Mattino 4, in quella che la conduttrice ha definito una puntata “intensa”.

E’ una professionista del suo lavoro, stiamo parlando di Federica Panicucci, la cui mansione di conduttrice ce l’ha ormai nel sangue, per tutti gli anni che l’ha svolta. A prescindere dal programma che ha condotto, ci ha sempre messo grinta e determinazione, per questo ad oggi è una delle conduttrici Mediaset più amata e apprezzate di sempre. Per non parlare del suo stile impeccabile nel vestiario, la sua eleganza e la sua classe, sono una caratteristica nota di Federica.

A dimostrazione del fatto che la Panicucci sappia “il fatto suo” c’è stato questo evento che avrebbe fatto oscillare qualunque conduttore. Se non si ha esperienza, è difficile sostenere una diretta, in quanto l’imprevisto può sempre sopraggiungere. Ecco che cos’è successo con l’ospite del programma.

Federica Panicucci “riprende” l’ospite a Mattino 4

Federica Panicucci da poche settimane a questa parte ha raddoppiato il suo lavoro in Mediaset, proseguendo la conduzione con il suo Mattino 5 per poi spostarsi dalle 11 alle 12 su Rete 4 con Mattino 4. Nonostante la buona partenza del nuovo show, ci sono delle voci che vedrebbero la conduttrice perdere il suo ruolo di conduttrice dal programma di Canale 5. Ovviamente non c’è nulla di certo, per questo vi riportiamo i due rumors del momento.

Il primo, rilasciato da Alberto Dandolo su Dagospia dice: “quella che appare al momento una promozione potrebbe in realtà essere per Federica Panicucci una potenziale rimozione i vertici Mediaset potrebbero infatti, nell’ottica di una riduzione dei costi, spostare nella prossima stagione televisiva” e ancora: “la conduttrice unicamente su Rete 4 e lasciare in solitaria a Francesco Vecchi la conduzione di Mattino 5”.

Per il settimanale Nuovo invece, la Panicucci potrebbe presto prendere il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, per cercare di tenere testa ad Alberto Matano e alla sua, La vita in diretta. Uno di questi due rumors corrisponderà a verità?

Cos’è successo durante il programma?

Tornando a noi, qualche giorno fa, durante la puntata di Mattino 4, Federica Panicucci si è sentita in diritto (con ragione), di riprendere l’ospite, per cercare di tirargli su il morale e fargli capire quanto il suo pensiero fosse triste.

A parlare è stato Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich, il quale ha dichiarato: “Questa è la maglietta con la quale avrei voluto forse tuffarmi otto mesi fa nelle clanfe triestine, forse lo farò…”. A queste parole, Federica si è sentita in dovere di riprenderlo per cercare di spronarlo: “No, cosa dice Claudio? No, no, no…Non voglio sentire queste cose, proprio no…”.

La questione è ancora molto delicata, motivo per cui alla fine della puntata, la conduttrice ha dichiarato: “E’ stata senza ombra di dubbio una puntata intensa perchè ogni volta che parliamo di Liliana Resinovich fa davvero effetto che non ci sia ancora un assassino…”.