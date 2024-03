Che tempo che fa, la cantante fa una rivelazione intima: c’entra un flirt con un noto comico barese

La nota cantante fa una rivelazione a Che tempo che fa e in molti pensano che stia alludendo ad un pettegolezzo che gira attualmente. Cosa avrà risposto la diretta interessata in merito?

I pettegolezzi sono all’ordine del giorno in rete, che siano veritieri o meno, non importa, per molti l’importante è parlarne, poi piano piano la conferma o la smentita arriverà. Non sempre questo metodo è benvoluto dai vari vip presi “di mira”, motivo per cui, spesso leggiamo poi commenti al vetriolo da questi ultimi.

A Che tempo che fa, abbiamo assistito, da quello che pensano in rete, ad un caso del genere. Ecco che cosa ha dichiarato la nota cantante, in merito ad un ipotetico flirt che starebbe avvenendo tra i due. La diretta interessata ha approfittato di questo momento, per rispondere al pettegolezzo? Ecco che cos’è successo da Fabio Fazio.

La rivelazione intima a Che tempo che fa

In merito alla puntata di domenica 17 marzo di Che tempo che fa, ci sono stati vari ospiti che hanno tenuto compagnia ai telespettatori. Tra i vari personaggi abbiamo visto Angelina Mango, la quale, è approdata da Fabio Fazio dopo più di un mese dalla sua meritata vittoria al Festival di Sanremo. Qui abbiamo visto un estratto della sua esibizione del brano di papà Mango, La rondine e poi si è esibita ovviamente con, La noia e ha mostrato anche un piccolo estratto di una canzone per ora catalogato come “fase creativa”.

Infine, Fazio ha chiesto quale fosse lo sfondo del cellulare di Angelina e la cantante ha mostrato con orgoglio la foto di Nino Frassica spiegando che: “quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Ornella Vanoni in veste di “Cupido”

Come ospite non abbiamo visto soltanto Angelina Mango, in quanto sono arrivati a Che tempo che fa da Fabio Fazio, anche Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Tra un’intervista e l’altra, abbiamo assistito ad un divertente siparietto, intrapreso tra Ornella Vanoni e la sua alter ego, Virginia, alla quale, a detta di molti, il conduttore e la cantante, hanno dato modo di mettere a tacere (in maniera ironica) quel pettegolezzo che gira da qualche giorno.

In pratica, secondo Fabrizio Corona: “Checco Zalone ha comprato una casa a Roma perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele…”, ha dichiarato in un articolo del suo, DillingerNews.

Durante la puntata di Che tempo che fa, Ornella Vanoni ha dichiarato di essere “preoccupata” per Virginia, la quale si è detta single e quindi avrebbe cercato di sistemarla: “Io le avevo anche trovato un ragazzo mica male…Lei mi ha chiesto ‘ma quanti anni ha?’, io le ho risposto ’50-55, ‘no è troppo vecchio’ ha detto…”. Per molti, questo simpatico botta e risposta tra le due, sarebbe proprio un chiaro riferimento alla dichiarazione di Corona. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?