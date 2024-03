Gf, concorrente su tutte le furie lascia tutti senza parole: la regia censura tutto ma il pubblico non perdona

Scandalo nella casa del Grande Fratello. Il gesto del concorrente non passa inosservato e viene censurato dalla regia

Il Grande Fratello continua a regalare tante emozioni ai telespettatori italiani che si appassionano alle dinamiche della casa più spiata d’Italia. L’edizione Nip 2023-2024 sta per giungere al termine e tra meno di un mese si spegneranno le luci di Cinecittà.

L’opinionista Cesara Buonamici, durante un’intervista a Pomeriggio Cinque, ha spoilerato la data in cui è prevista la finale ed in cui si decreterà il vincitore. La giornalista ha comunicato che l’ultima serata del reality show si terrà il 4 aprile.

In realtà, c’è stato un cambio di programma e Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha comunicato nella puntata di giovedì scorso la vera data della finale. Il vincitore di questa edizione sarà eletto lunedì 25 marzo e tra meno di 10 giorni la casa di Cinecittà chiuderà i battenti.

Il pubblico sentirà senza dubbio la mancanza del reality di Canale 5 che, da ormai sei mesi, intrattiene e tiene compagnia con vicende amorose, discussioni e amori impossibili. L’edizione 2023-2024 del Grande Fratello è stata una delle più seguite dai telespettatori italiani.

Grande Fratello, lite furiosa in casa

Sono passati circa sei mesi dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello, il reality che è stato il jolly dei palinsesti Mediaset in questa stagione invernale. I concorrenti però iniziano a manifestare la frustrazione dei mesi chiusi in casa e le discussioni tra coinquilini non mancano.

In particolare, nelle ultime ore si è consumata una lite furibonda tra due concorrenti e la causa è stato un semplice spazzolino elettrico scarico. La banalità di questa motivazione ha scatenato l’incredulità di tutti gli inquilini che sono accorsi per calmare la furia dei protagonisti della lite.

Falsone che sclera contro Fefè perché gli stacca sempre lo spazzolino dalla carica e l’ha trovato scarico.#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/cFSBIP07pc — Elisa  (@__Elisa94__) March 18, 2024

Concorrente su tutte le furie

Sembrava andare tutto bene nella casa più spiata d’Italia, ma negli ultimi giorni si è consumata una lite furibonda. Il protagonista principale è stato Alessio Falsone che ha notato il suo spazzolino elettrico completamente scarico ed ha perso le staffe quando ha visto in carica quello di Federico Massaro.

Le urla hanno creato agitazione in tutta la casa e la maggior parte dei coinquilini sono accorsi per disinnescare la furiosa discussione. I telespettatori che hanno assistito alla scena guardando la diretta su Mediaset Extra sono tutti d’accordo sul fatto che Alessio Falsone abbia esagerato ad inveire contro Fefè per una motivazione così banale. La stessa reazione probabilmente l’ha avuta anche la produzione del Grande Fratello che ha immediatamente censurato la lite e cambiato inquadratura.